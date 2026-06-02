Se acabó el amor entre Emely Barile y Fernando Andrés

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Después de tres años juntos, los creadores de contenido Emely Barile y Fernando Andrés han terminado su relación, según confirmó la Reina Hispanoamericana en una historia de Instagram.

Aunque no divulgó las razones detrás de esta decisión, Barile afirmó que ambos “están bien” y que fue un paso en conjunto para continuar con sus compromisos por separado. Sin embargo, entre sus seguidores en las distintas plataformas digitales existe una gran desilusión tras la noticia.

Todo comienzo tiene su final

La reina de belleza publicó un mensaje directo para anunciar el fin de su noviazgo con el influencer, conocido por “Qlq esta comida”. Sin muchos detalles, escribió:

“Obviamente tienen la duda existencial, pero para ser directa y sincera: Fernando y yo sí terminamos nuestra relación. No se imaginen el peor escenario porque no existe. Él y yo estamos super bien, pero fue una decisión que teníamos que tomar para poder seguir haciendo nuestras cosas y creciendo, solo que separados. Nosotros somos un equipo espectacular, pero esta vez toca tomar caminos distintos. Después les contaremos más, no se preocupen”.

Emely y Fernando, un amor de redes

En julio de 2023, Emely y Fernando anunciaron su noviazgo después de especulaciones sobre un supuesto romance. Con una velada romántica a la orilla de la playa, el influencer oriundo de Los Teques se destacó con una propuesta que se viralizó en redes sociales.

Su química surgió después de una colaboración conjunta, donde los seguidores captaron miradas y sonrisas cómplices. Luego de esta aparición, los venezolanos compartieron mucho más que mensajes en sus cuentas de Instagram hasta confirmar su amor.