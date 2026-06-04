Rauw Alejandro y Buchanan’s marcan un hito en la música, la celebración y la cuenta regresiva para la Copa Mundial

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Nueva York, NY – 23 de abril de 2026 – Buchanan’s Blended Scotch Whisky, promotor oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Norteamérica y Latinoamérica, se asoció con su colaborador global y superestrella latina Rauw Alejandro para el estreno global de su nueva canción ‘Dando Vueltas,’ que marca el siguiente capítulo de su gran campaña que celebra la energía, el ritmo y el sentido de familia que los latinos aportan al hermoso deporte del fútbol.

La canción de Rauw Alejandro 'Dando Vueltas,’ realizada en un proceso creativo colaborativo dirigido por Rauw Alejandro, junto con productores de músicos legendarios como Eduardo Cabra, Edgar Barrera, Ríos y Sebastián Otero, refleja el latido cultural de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de Buchanan's Blended Scotch Whisky que invita a los fanáticos a nuestro mundo. Para Buchanan’s Blended Scotch Whisky, y para los latinos de todo el mundo, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es más que un torneo; es una reunión familiar que toma el estilo latino, la creatividad y la alegría que comienzan en el campo y los lleva a celebraciones más audaces, más profundamente conectadas e indudablemente más divertidas viéndolo con una Buchanita en la mano.

En un momento en que el fútbol moderno se está orientando hacia un juego más estructurado y basado en datos, la expresión individual y el estilo característico del fútbol latino se están volviendo menos comunes. El video musical 'Dando Vueltas' es una reivindicación del ritmo emocionante y electrizante del fútbol, en el que Rauw se integra al ritmo del juego con unas botas de fútbol con tecnología integrada de Buchanan’s.

‘Dando Vueltas’ de Rauw Alejandro es una experiencia visual cinematográfica llena de reverencia cultural. Más que un video musical, es un testimonio de la resiliencia y del lenguaje universal del fútbol — una fuerza capaz de unir a un mundo dividido a través del deporte y la alegría compartida. Al centrar la atención en la clase trabajadora latinoamericana, Rauw rinde homenaje a quienes impulsan la economía global, presentando la fuerza colectiva como nuestro mayor activo. La producción se ve aún más realzada por la participación excepcional de los legendarios coreógrafos Rich+Tone. Conocidos por crear algunos de los pasos de baile más icónicos del mundo del entretenimiento, su colaboración marca un momento trascendental, uniendo la visión moderna de Rauw con el legado de algunos de sus mayores inspiradores.

Como dice Rauw para cerrar el vídeo: "Si la vida fuera más como el fútbol, ​​las fronteras no importarían, todos los idiomas nos conectarían y todos celebraríamos juntos."

“Para nosotros, el fútbol no es solo un deporte, es cómo nos unimos como familia,” dijo Neil Shah, Director Global de Marca del portafolio de Whisk(e)y en Diageo. "La canción de Rauw, “Dando Vueltas”, es la culminación de todo lo que hace que la experiencia del fútbol latino sea tan especial. Mientras Buchanan’s Scotch Whisky sigue celebrando la Copa Mundial de la FIFA 2026™ poniendo en primer plano la música, el ritmo y la comunidad, invitamos a los aficionados a unirse a nuestra familia y a celebrar juntos el espíritu del juego.”

El estreno mundial de ‘Dando Vueltas’ tomo lugar en Nueva York, donde Buchanan’s Blended Scotch Whisky y Rauw Alejandro celebraron en persona y extendieron la fiesta por toda América. Rauw saludó a sus fans en Colombia, Puerto Rico y otros países a través de un video antes del lanzamiento de la canción. El estreno fue precedido por la aparición de unas misteriosas botas de fútbol en ciudades de América del Norte y Latinoamérica, lo que adelantó un momento clave en el lanzamiento de la campaña de Buchanan's, que los fans podían descubrir a 50 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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“Siempre soñé con convertirme en un jugador de fútbol, y recuerdo lo esencial que se sentía la música antes de cada partido,” dijo Rauw Alejandro. “Ahora, como artista, la forma en que entro al mundo de fútbol es a través de la música. Trabajar con Buchanan’s me dio la oportunidad de crear una canción especial para mi comunidad, una que refleje la alegría, la energía y la conexión que fútbol aporta mucho a muchos de nosotros.”

La celebración musical extendida de Buchanan’s continuará en el período previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ conectando culturas y comunidades donde el amor por fútbol dirige cada reunión a través de:

Creatividad global con Rauw Alejandro: contenidos que muestran cómo la cultura latina transforma cada encuentro en una experiencia más cálida e intensa.

contenidos que muestran cómo la cultura latina transforma cada encuentro en una experiencia más cálida e intensa. La Copa que premia tu pasión: Buchanan's invitó a sus consumidores a vivir la experiencia de La Copa Mundial de la FIFA 26™ junto a su familia elegida. Con la compra de una botella del portafolio Buchanan's en los puntos de venta seleccionados, los participantes pudieron registrarse escaneando un código QR para ganar un viaje para dos personas a ver un juego. Promoción finalizada el 17 de mayo de 2026.

Buchanan's invitó a sus consumidores a vivir la experiencia de La Copa Mundial de la FIFA 26™ junto a su familia elegida. Con la compra de una botella del portafolio Buchanan's en los puntos de venta seleccionados, los participantes pudieron registrarse escaneando un código QR para ganar un viaje para dos personas a ver un juego. Promoción finalizada el 17 de mayo de 2026. Mundialito Buchanan's : Como parte de la celebración local, la marca presentó el Mundialito Buchanan's el pasado sábado 23 de mayo, una experiencia pop-up inmersiva en el Centro Comercial Cerro Verde que llevó la emoción del fútbol a otro nivel. Este espacio reunió a creadores de contenido, aliados de la industria y consumidores en torno a dinámicas, experiencias interactivas y premios exclusivos de la marca.

: Como parte de la celebración local, la marca presentó el Mundialito Buchanan's el pasado sábado 23 de mayo, una experiencia pop-up inmersiva en el Centro Comercial Cerro Verde que llevó la emoción del fútbol a otro nivel. Este espacio reunió a creadores de contenido, aliados de la industria y consumidores en torno a dinámicas, experiencias interactivas y premios exclusivos de la marca. Ve el partido con Buchanan's: la marca estará presente en la Plaza Álfredo Sadel con FM Center en la experiencia de Fútbol en la Plaza, posicionándose como el centro del espacio VIP donde los asistentes podrán disfrutar de la transmisión de los partidos en un ambiente que celebra la conexión, la cultura y la comunidad. Para más información puedes visitar la página de Instagram de @buchananslatam y darle clic a las historias destacadas de Venezuela.

la marca estará presente en la Plaza Álfredo Sadel con FM Center en la experiencia de Fútbol en la Plaza, posicionándose como el centro del espacio VIP donde los asistentes podrán disfrutar de la transmisión de los partidos en un ambiente que celebra la conexión, la cultura y la comunidad. Para más información puedes visitar la página de Instagram de @buchananslatam y darle clic a las historias destacadas de Venezuela. Coctelería insignia: incluyendo la Buchanita, mezcla con Buchanan's 12 años y jugo de piña.

La canción de Rauw Alejandro, “Dando Vueltas”, ya está disponible para escuchar en todas las plataformas AQUÍ.

Para unirse a la familia y para estar al día de las celebraciones y las formas de ganar entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Buchanan’s invita a los aficionados mayores de edad a seguir @BuchanansWhisky y @BuchanansLATAM y para visitar www.BuchanansWhisky.com.