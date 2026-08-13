Querida modelo anuncia con dolor la pérdida de su bebé: "Nos rompió el corazón"

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La modelo y actriz brasileña Natália Subtil anunció la pérdida de su bebé de cinco semanas y tres días. A través de su perfil de Instagram, compartió el desgarrador relato sobre su corto embarazo.

Subtil es conocida por haber sido pareja de Sergio Mayer, con quien tuvo a su hija Mila. Sin embargo, su relación terminó hace tiempo y ella rehizo su vida al lado de un hombre llamado Carlos.

De acuerdo con su relato, la familia esperaba con gran ilusión la llegada del nuevo integrante; ambos comenzaron a imaginar cómo cambiarían sus vidas con el bebé en camino. Sin embargo, después de varios días de felicidad, la dura noticia los arropó.

“La ilusión llenó nuestra casa. Mi pareja estaba inmensamente feliz por la llegada de su primer hijo. Empezamos a imaginar cómo sería, a escoger nombres, a comprar sus primeras ropitas, a recorrer tiendas viendo todas esas cositas tan pequeñas que hacen tan grande la ilusión”, comentó.

Embarazo de riesgo

“Hace unos días recibimos una noticia que nos rompió el corazón: tuve un embarazo químico. Es una pérdida muy temprana del embarazo, generalmente antes de las 5 semanas. Yo ya tenía 5 semanas y 3 días”, explicó la modelo.

El embarazo químico ocurre cuando se produce la fecundación y el organismo comienza a generar la hormona del embarazo, pero este se pierde muy poco tiempo después. Por lo general, sucede antes de la quinta semana de gestación.