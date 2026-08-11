Proyecto A hace historia en el Festival de Verano en Colombia

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La reconocida agrupación venezolana Proyecto A conquistó el escenario del Festival de Verano, organizado por Olímpica Stereo en Bogotá, Colombia. Ante una multitud calculada en 75.000 personas, la orquesta se convirtió en la gran sorpresa de la jornada al ser la única propuesta de salsa internacional invitada a un espectáculo históricamente dominado por la música popular, el vallenato y la champeta.



La inclusión de Proyecto A en este magno evento representó una apuesta arriesgada por parte de la dirección de Olímpica Stereo, la emisora número uno de Colombia con más de dos millones de oyentes diarios certificados en la capital. El despliegue en vivo y la energía del grupo superaron todas las expectativas, dejando cautivada a la dirección del circuito radial y a miles de asistentes que ovacionaron cada una de sus interpretaciones.





Este triunfo en territorio colombiano respalda el sólido catálogo de la agrupación, que ya suma cinco temas en el primer lugar de las carteleras radiales del país: “Renuncio”, “Mi credo”, “Me vas a extrañar”, “Con la misma moneda” y “A través del vaso”. Entre ellos destaca de forma especial “Renuncio”, una brillante obra del recordado compositor vallenato Omar Geles llevada a la salsa. Con más de 150 millones de reproducciones en plataformas digitales, este tema evidencia la profunda sensibilidad de su autor para conectar con el público, consolidándose como un auténtico clásico.



Con más de 20 años de trayectoria y evolución constante, la agrupación suma este logro al término de una intensa y exitosa gira promocional y de conciertos que recorrió ciudades clave como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Buenaventura, Fusagasugá, Melgar y Neiva. Tras este extenuante recorrido, el grupo reafirma su compromiso de seguir llevando su música a nuevos públicos y dejar en alto el nombre de Venezuela.



Para cerrar con broche de oro este gran momento, Proyecto A anunció que se encuentra preparando nuevos lanzamientos grabados recientemente en Medellín bajo la producción del afamado productor colombiano Sebas Velásquez. Entre las novedades destacan un homenaje a una emblemática artista venezolana y el tema “Quiero amanecer contigo”, una canción que contará con la colaboración de una figura estelar de la salsa internacional que será revelada muy pronto a los medios de comunicación y a sus seguidores.

NOTA DE PRENSA