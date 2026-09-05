Patty Delgado: La belleza y el talento de Miss Distrito Capital compite en el Reinas y Reyes de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Nacida en La Sultana del Valle, ésta Escorpio no es una desconocida para el mundo de la moda, el espectáculo y la belleza. De las pantallas de Canal i, Evas’s Magazine y VIP, a las pasarelas de Raenrra, Carlos Aguilar, Guillem Mousalli, Pasarela Atelier, Prado Calderon, y Luis Sifont, la Delgado ha logrado destacar con inteligencia, estilo y una belleza que muy bien representa a la mujer criolla.

Para Patty, que es Licenciada en Comunicación Social, Locutora certificada y políglota, su niñez transcurrió entre mimos y aventuras con su abuelo. “Lo que más disfruto de recordar mi niñez, son los momentos que viví junto a mi abuelo paterno, desde una comida diaria hasta ver un juego de béisbol de los Cardenales de Lara que era su equipo favorito.” Asegura la joven de mirada perspicaz y léxico grandilocuente.

La también modelo inició su andar profesional, primero en la escuela de Idiomas Modernos de la UCV, luego pasaría a la escuela de Comunicación Social que le permitiría construir el sendero que la llevaría eventualmente a las pantallas de Canal i. Sin embargo, para la periodista el mundo de la belleza siempre fue un objetivo en la mira. “Desde muy pequeña veía que mi abuela materna se cuidaba mucho, desde el cabello, la manicure, el maquillaje, la ropa, los tacones. Ese fue mi primer acercamiento a la moda, por ella veía las pasarelas de Tropicana que televisaban. Gracias a ella aprendí a siempre estar bien arreglada para cada ocasión.” Destaca la trigueña que hoy lleva la banda y la corona del Distrito Capital en el certamen de la cadena Globovisión.

Los pasos firmes de una reina:

Para Patty el crossover de los micrófonos y las cámaras a los tacones, pasarelas y coronas fue no solo fácil, sino natural. “Siempre he tenido el anhelo y el sueño de estar en un certamen de belleza y representar a mi ciudad. En una oportunidad conversando con mis amigos José David Ascanio y Raynold Steven, Directores de PAI Academy, les manifesté este sueño y un buen día recibí su llamada con esta propuesta tan bonita que no dudé en aceptar.” Asegura la modelo.

La preparación de cara al certamen nacional está siendo exhaustiva, intensa y detallada, y no es para menos, es harto conocido el altísimo nivel de exigencia de Prince Julio César, Presidente del Reinas y Reyes de Venezuela en cada una de sus aspirantes. “Me siento muy agradecida porque tengo la fortuna que mi preparación va de la mano con PAI Academy, una organización responsable, seria, reconocida y exigente. Desde el primer día que asumimos este compromiso hemos estado trabajando con clases de pasarela, oratoria, mejorando los idiomas, entre otras actividades que están garantizando que mi participación sea impecable.” Afirma la joven que con tan solo 36 años, 1,76mtrs de estatura y poderosa mirada negra y cabellos castaños aspiran hacerse con una de las codiciadas coronas del concurso.

Pero mantener la espigada figura de 59kg de esta periodista conlleva sus sacrificios y mucha disciplina. “Mi plan nutricional va de la mano con un plan de entrenamiento especial para esta responsabilidad, tanto mi entrenador como mi nutricionista personal se están enfocando en mejorar mi composición corporal y física.“ Destaca la reina capitalina que además afirma llevar no solo rostro, figura y estatura, sino inteligencia, dicción, oratoria y contenido al certamen. “Mis fortalezas se resumen a los valores y los conocimientos que debe tener una reina en la actualidad.”

Con la mirada puesta en el Universal Woman Venezuela:

Patty, que además a trabajado junto a marcas como Barceló Hair, Pop Sugar Jeans, Eva’s Magazine, Runway Academy, VIP y PAI Academy; y fotógrafos de la talla de Enmanuel Báez; resalta que su primer objetivo se centra en obtener la corona del Universal Woman Venezuela, pues considera que puede exaltar la grandeza histórica, cultural y natural de Distrito Capital. “Hablar de nuestra ciudad es hablar de la esencia misma de Venezuela; de una tierra donde la historia, la cultura y la majestuosidad de la naturaleza convergen para crear un destino verdaderamente extraordinario. Como venezolana, considero un verdadero honor poder destacar la belleza de Distrito Capital y recordar que la magia de un lugar no reside únicamente en sus paisajes, sino también en los valores, las tradiciones y los sueños de quienes lo habitan. Distrito Capital no es solamente el corazón político y cultural de Venezuela, es también un símbolo de nuestra identidad, de nuestra grandeza y de ese orgullo venezolano que llevamos siempre con nosotros. Somos la cuna de la libertad latinoamericana.” Sentenció la caraqueña.

A largo plazo la modelo y periodista busca enfocarse en el mundo de la comunicación y el sector empresarial. “Quiero aprovechar esta oportunidad para crecer, aprender y consolidarme en el ámbito profesional, convertirme en una referencia para la conducción en nuestro país y comenzar una senda en el sector empresarial, respaldar e invertir en Venezuela.”, recalca Delgado.

“Patty cierra nuestro encuentro recordando a quienes la leen que los sueños son para trabajarlos y hacerlos realidad. “A quienes sueñan con una carrera entre coronas, pasarelas y escenarios les diría que nunca permitan que el miedo sea más grande que sus sueños. Este camino está lleno de oportunidades, pero también de retos que nos invitan a crecer, a prepararnos y, sobre todo, a creer en nuestro propio potencial. La belleza abre puertas, pero es la disciplina, la autenticidad, la preparación y la perseverancia lo que nos permite permanecer y dejar una verdadera huella. Si este mundo es su sueño, prepárense, sean constantes y nunca dejen de creer en ustedes.”, remató la periodista.

Puedes seguir los pasos de Patty Delgado como Miss Distrito Capital al Reinas y Reyes de Venezuela a través de los usuarios Instagram @misspattyv @reinasyreyesdistritocapital @paiacademy_ve y @reinasyreyesvzla