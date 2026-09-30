Neutro Shorty inicia la construcción de viviendas a damnificados de La Guaira

El cantante venezolano Neutro Shorty convirtió en realidad una de las etapas más importantes de su iniciativa social “Nueva Esperanza”, el proyecto que construirá miles de casas gracias a la recaudación de fondos que realizó meses atrás.

El artista confirmó el inicio de los trabajos sobre el terreno donde serán levantadas viviendas para familias de La Guaira que perdieron sus hogares tras los terremotos registrados en junio.

A través de sus redes sociales, el intérprete informó que el proyecto entró oficialmente en su Fase 2, después de completar la primera etapa de recaudación y reunir fondos e insumos con el respaldo de personas que decidieron sumarse a la causa.

Neutro Shorty da más información

Las primeras labores están enfocadas en la preparación del terreno destinado a las futuras viviendas. Aunque todavía no se han divulgado públicamente todos los detalles sobre la cantidad de casas que serán construidas ni el cronograma completo de ejecución.

No obstante, el comienzo de estos trabajos marca un cambio importante para una iniciativa que nació como respuesta a la emergencia que golpeó al litoral central.

La propuesta de Neutro Shorty comenzó en julio, cuando anunció una campaña para conseguir recursos con los que pudiera adquirir un terreno y desarrollar soluciones habitacionales para algunas de las familias afectadas.

En ese momento, el artista recurrió a GoFundMe y pidió a sus seguidores realizar aportes, sin importar el monto.

La campaña estableció inicialmente una meta de 70.000 dólares y, pocos días después de su lanzamiento, ya había reunido más de 64.000 dólares mediante unas 2.000 donaciones, de acuerdo con reportes publicados entonces.

La ayuda del rapero

La iniciativa representa la continuidad de una participación que Neutro Shorty comenzó desde los primeros días posteriores a los movimientos sísmicos. El artista se trasladó a La Guaira y fue registrado colaborando en labores de remoción de escombros y apoyo a las personas afectadas.

Su involucramiento también incluyó la recolección y distribución de insumos básicos junto a su equipo. En julio, además, insistió en la necesidad de mantener la atención sobre las familias que permanecían en condiciones vulnerables y pidió continuar respaldando la ayuda.

Ahora, con “Nueva Esperanza” en su segunda fase, el cantante busca llevar ese apoyo a un siguiente nivel que es construir espacios que puedan convertirse nuevamente en hogares para familias que lo perdieron todo.