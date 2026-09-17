Nelson Bustamante recuerda un momento inolvidable en RCTV

El presentador, productor de televisión y escritor venezolano Nelson Bustamante posteó en su perfil de Instagram unas imágenes cargadas de mucho recuerdo en la que fue su casa televisiva por años, Radio Caracas Televisión (RCTV).

Nelson: "Volver al futuro"

Bustamante mostró cómo el canal cerrado en el año 2007 sigue más vigente que nunca en su corazón, en especial por documentos personales, como el carnet de lo que era su ingreso a la planta ubicada en Quinta Crespo.

En las imágenes aparece un Bustamante de joven, con lentes, el cabello largo y una gran sonrisa en su documento oficial, durante los noventa con el cargo de productor.

Sin embargo, gracias a ChatGPT logró recrear de nuevo el carnet con su imagen actual, totalmente diferente a la de aquel joven que ingresó a RCTV para cumplir metas en la televisión siendo presentador estrella en programas como “Atrévete a soñar”, “Fama y aplausos”, “Minuto de fama”, “Chica 2001”, entre otros.

En la imagen actual, el criollo que vive en Miami, Estados Unidos, aparece sonriente y con clara emoción de recrear un momento importante en su vida.

“Jugando con ChatGPT... Volver al futuro”, escribió en el pie de foto de la publicación, que se ha llevado comentarios de halagos y cariño por el recuerdo de RCTV.