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Muere pieza clave del vallenato y de Silvestre Dangond: Adiós al genio en Valledupar

Entre los mensajes destacados en redes sociales, Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, se despidió del empresario

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Kleimar Reina
Martes, 25 de agosto de 2026 a las 12:02 am
Muere pieza clave del vallenato y de Silvestre Dangond: Adiós al genio en Valledupar
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Este 24 de agosto, se informó la muerte de Fabio Andrés Torres Molina, un empresario ligado a la movida vallenata en Valledupar, gracias a su empresa Zona Creativa, con la cual promovía eventos musicales y con una labor cercana con varios artistas del género, en especial, Silvestre Dangond.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas de su muerte; sin embargo, varios medios han reportado que fue a causa de un infarto fulminante.

¿Quién era Fabio Torres?

Desde su empresa se involucró en campañas, lanzamientos y proyectos clave en la industria musical. Entre los artistas con quienes trabajó se encuentran: Silvestre Dangond, Ana del Castillo, Elder Dayán, Diego Daza, Mono Zabaleta y Churo Díaz.

Dentro de sus estrategias musicales utilizó vallas, camisetas, afiches, gorras y otros elementos promocionales para generar campañas de intriga entre los seguidores. Este método de trabajo para promocionar proyectos discográficos ayudó a consolidar una idea que posteriormente se volvió fundamental para la industria.

Por su parte, su vínculo con Silvestre Dangond data de 2002, cuando comenzó a apoyar su carrera; sin embargo, su amistad no estaba forjada. Fue en 2008 cuando el intérprete llegó a él para promocionar su álbum ‘El Original’.

Condolencias del presidente de Colombia

Entre los mensajes destacados en redes sociales, Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, despidió a Fabio Andrés Torres a través de un mensaje en X.

Falleció en Valledupar mi querido amigo Fabio Torres. Recibo con profunda tristeza la noticia de su partida. A sus familiares, amigos y seres queridos les envío mi más sentido pésame y un abrazo fraterno en este momento de dolor”, escribió el mandatario.

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