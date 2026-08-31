Morat confirma dos conciertos en Venezuela: la banda se reencuentra con su píblico

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El regreso de Morat a Venezuela ya tiene fecha. La banda bogotana se presentará el sábado 12 y el domingo 13 de diciembre de 2026 en la Universidad Simón Bolívar, en Caracas.

El Ya Es Mañana World Tour comenzó en Colombia con seis fechas llenas en el Movistar Arena de Bogotá y, antes de aterrizar en Venezuela, la banda habrá pasado por Chile, Argentina, España y México con presentaciones agotadas en cada país.

Producidos por Cúsica, ambos conciertos en Venezuela también se sumarán al trabajo social que la agrupación lleva a cabo en los países de la región. Por eso, la agrupación destinará parte de la taquilla de las presentaciones a la reconstrucción y reactivación de la educación en las zonas afectadas por los terremotos en el país del 24 de junio.

Morat lanzó en 2025 su disco Ya es mañana, pero en ambas presentaciones también repasará el resto de su discografía con canciones como "Cuando nadie ve", "Cómo te atreves", "No se va" y "Besos en guerra", junto a sus canciones más recientes, entre ellas "Lo poco que yo quiero", "Me toca a mí", "Tu cárcel" y "Sin ti".

La productora indica que, tras el aplazamiento en 2024, las entradas adquiridas previamente serán reconocidas y válidas, sin costo alguno, para estas nuevas funciones. El procedimiento de canje se detallará progresivamente a través de los canales oficiales de Cúsica.

NOTA DE PRENSA