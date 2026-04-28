Médico venezolano lucha por entrar al reality show de MrBeast: ¿Cómo votar por él?

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo nombre comienza a resonar con fuerza en el escenario internacional del entretenimiento. Se trata de Rafael, médico egresado de la Universidad del Zulia y oriundo de Maracaibo, quien está a un paso de cumplir un gran sueño.

¿Su objetivo? Convertirse en el representante de Venezuela en la tercera temporada de “Beast Games”, el exitoso reality de MrBeast.

El joven profesional ha logrado posicionarse como uno de los tres finalistas en el proceso de selección, una etapa decisiva que podría llevarlo directamente a competir en “Beast City”, el icónico escenario del programa donde cientos de participantes enfrentan retos extremos.

El médico venezolano impulsa su candidatura

Más allá de la competencia, Rafael ha convertido su participación en una causa colectiva. Con un discurso cargado de identidad y emoción, el zuliano ha pedido el respaldo del público venezolano dentro y fuera del país.

“Tengo la fuerza y la inteligencia, pero, sobre todo, un amor increíble por mi país. Quiero mostrar la belleza de nuestra tierra y lo fuertes que somos”, expresó en su convocatoria.

¿Qué es "Beast Games"?

“Beast Games” es uno de los realities más ambiciosos del momento, creado por el popular youtuber MrBeast. El formato reúne a cientos de participantes que compiten en desafíos físicos, mentales y estratégicos por premios millonarios.

El programa se ha convertido en el más visto de su tipo en Prime Video, alcanzando decenas de millones de espectadores en todo el mundo y consolidándose como un fenómeno global del entretenimiento digital.

Además, el concepto de “Beast City”, donde se desarrollan las pruebas, ha elevado el nivel de los realities al combinar espectáculo, estrategia y competencia extrema en un solo formato.

¿Cómo votar por Rafael?

El destino de Rafael ahora está en manos del público. Para lograr su clasificación, necesita sumar votos antes del cierre oficial del proceso.

La dinámica es sencilla. Los usuarios deben ingresar al portal oficial de votación, seleccionar su nombre y compartir la iniciativa en redes sociales para amplificar el alcance.

El plazo es limitado y culmina el viernes 1 de mayo a las 12:00 PM, lo que ha generado una carrera contrarreloj por sumar apoyo.