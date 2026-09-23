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Mari La Carajita abre el baúl de sus recuerdos con “¿Ya se fue Nana?”

Por

Bárbara Chirino
Miércoles, 23 de septiembre de 2026 a las 04:12 pm
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Entre juegos, recuerdos y familia, la artistra presenta su lado más personal

Para Mari La Carajita, la música también es una forma de volver a casa. La cantautora venezolana presenta “¿Ya se fue Nana?”, su primer álbum de estudio, una producción de 10 canciones en la que recorre recuerdos de infancia, códigos de la cultura latina, familia, nostalgia y las distintas etapas que han marcado su vida.

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De la mano de AP Global Music y fiel a su propuesta de fusionar el pop latino, la artista abre un universo muy personal en el que destaca “Cualquier cosa me llamas”, un homenaje a esos vínculos y frases familiares que, aunque parezcan cotidianas, esconden profundas muestras de amor.

En esta entrevista, Mari La Carajita nos cuenta cómo nació este proyecto, qué representa “Nana” y por qué su nueva música busca conectar con las emociones de quienes crecieron en Latinoamérica.

¡Dale click al video y disfruta de todo lo que nos dijo!

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