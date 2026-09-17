Maracaibo inmortaliza a Tsunami: el perro rescatista ya tiene su propia estatua

Maracaibo convirtió el miércoles 16 de septiembre a Tsunami en protagonista de un gran homenaje. El perro rescatista que participó en las labores de búsqueda y salvamento tras los terremotos del pasado 24 de junio ya cuenta con una estatua en la capital zuliana.

La ceremonia se realizó en el parque Vereda del Lago, uno de los espacios públicos más conocidos de la ciudad, y contó con la presencia del propio Tsunami, su entrenador Jorge Beens, autoridades municipales y ciudadanos que acudieron al acto.

Tsunami estuvo presente durante

Uno de los detalles que marcó la jornada fue que el protagonista del reconocimiento estuvo frente a su réplica de bronce. De acuerdo con reportes del acto, Tsunami posó junto a la escultura y recibió la ovación de las personas que se concentraron en los alrededores.

La obra fue realizada por el escultor Josué Benjamín Figueroa, quien también es autor de la estatua dedicada al expelotero venezolano Luis Aparicio Montiel.

El monumento fue concebido como un reconocimiento público al trabajo desarrollado por el canino durante operaciones de búsqueda y rescate, especialmente después de los movimientos sísmicos registrados el 24 de junio.

El trabajo de Tsunami tras los terremotos

Tsunami pertenece al grupo de búsqueda y rescate K-SAR y es un ejemplar de raza Border Collie. Su participación en las labores posteriores al doble terremoto ocurrido el 24 de junio lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de las operaciones de salvamento.

El animal ha participado además en misiones de atención de emergencias fuera de Venezuela, incluyendo operaciones en Turquía y Siria, según información difundida por la Alcaldía de Maracaibo.

Su entrenador, Jorge Beens, también ha contado que la historia de Tsunami comenzó de una manera muy distinta a la imagen que hoy proyecta.

El perro fue rescatado durante sus primeros años de un hogar donde sufría maltrato y posteriormente se convirtió en un canino especializado en localizar personas durante situaciones de desastre.

“Guardián de la esperanza”

La escultura fue identificada como “Guardián de la esperanza” y quedó ubicada junto a las emblemáticas letras de Maracaibo en la Vereda del Lago, convirtiéndose en un nuevo punto de referencia dentro del espacio recreacional.

El homenaje había sido anunciado días antes por el alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, quien informó inicialmente que la pieza sería colocada en la Plaza de la República.

Posteriormente, la obra fue instalada finalmente en la Vereda del Lago, donde se realizó la ceremonia de develación.