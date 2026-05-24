Locutora venezolana revela con dolor que su esposo padece de leucemia crónica

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La carismática locutora venezolana Verónica Gómez, conocida popularmente en el mundo del entretenimiento como 'La Vero' Gómez, abrió su corazón en una entrevista que conmovió a sus seguidores.

Con la honestidad y el temperamento que la caracterizan, la comunicadora reveló el complejo proceso de salud que atraviesa su esposo, Vicente Velutini, tras recibir un inesperado y alarmante diagnóstico médico que cambió sus vidas en cuestión de horas.

La angustia que vivió 'La Vero' Gómez

Durante una profunda conversación en el programa de la periodista Shirley Varnagy, la locutora compartió la angustia que vivió al enfrentarse a una palabra que nadie quiere escuchar en un consultorio.

De acuerdo a su relato, hace un mes asistió al traumatólogo porque Vicente requería una prótesis de hombro. Sin embargo, durante el chequeo, Velutini comentó de forma casual que sentía que la pierna se le estaba durmiendo. Ese pequeño síntoma encendió las alarmas del especialista.

Al tomarle el pulso y notar que no había respuesta en la extremidad, el traumatólogo los remitió al área de cardiología.

La situación era mucho más crítica de lo que imaginaban, pues, los exámenes determinaron que el deportista presentaba una obstrucción del 100% en la vena aorta en su trayecto hacia las piernas.

Ante el riesgo inminente, el equipo médico ordenó una intervención quirúrgica de emergencia para ese mismo fin de semana, solicitando previamente los exámenes preoperatorios de rigor.

Un diagnóstico que lo cambió todo

La verdadera sacudida emocional llegó cuando la pareja entregó los resultados de los análisis de sangre previos a la cirugía al cardiólogo. El semblante del médico se transformó al instante, justo cuando le tocaba dar una noticia devastadora.

Fue en ese momento cuando les informaron de frente y sin anestesia que Vicente tenía leucemia, un diagnóstico de cáncer en la sangre. La reacción de la comediante fue inmediata y desgarradora.

Rompió en llanto al salir del consultorio y, abrumada por el miedo de perder a su compañero con quien tiene menos de un año de matrimonio, llamó a su amigo cercano, el periodista deportivo Humberto Turinese.

Entre lágrimas, la locutora llegó a cuestionarse el rumbo de su vida con una frase que hoy resuena en sus seguidores: "¿Por qué yo nunca puedo tener finales felices en mis historias?".

A pesar del impacto inicial y del terror que genera la palabra cáncer, el panorama médico definitivo trajo consigo un enorme alivio para la familia.

Tras ser intervenido con éxito de su problema circulatorio, los especialistas médicos pudieron evaluar detalladamente el panorama hematológico y aclarar el alcance real de la afección.

Vicente Velutini fue diagnosticado específicamente con leucemia crónica, una variante que se diferencia drásticamente de los casos agudos por su evolución y manejo.

Verónica Gómez detalló con notable tranquilidad que la enfermedad no requerirá el uso de tratamientos invasivos como la quimioterapia convencional. Por el contrario, se controlará mediante un esquema terapéutico especializado que le permitirá a su esposo llevar una vida completamente normal.