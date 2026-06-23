Lion Lázaro toca las fibras más sensibles de los venezolanos con “Retorno”

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Tras el éxito de “Llegué” y una bonita campaña en Redes Sociales, en la que hacía encuestas en la calle a ciudadanos de a pie preguntando: ¿Qué le dirías a mamá?, ¿Qué cambiarían si pudieran retroceder el tiempo? ¿A quién volverían a ver? ¿A quién no olvidarían?, entre otras interrogantes que tocaban las fibras más sensibles, Lion Lázaro estrena “Retorno”, un sencillo que fusiona salsa con merengue, la plena puertorriqueña e incluye la esencia del cuatro venezolano.

Con “Retorno” Lion Lázaro nos presenta una historia donde el "adiós" es solo un "hasta luego" y la verdadera meta es ese abrazo final bajo el cielo venezolano...“Ella se fue buscando un futuro y en la maleta se llevó sus sueños. Por su parte, él se quedó cuidando el pasado, pero aquí en Venezuela se quedó la música que los une”, es parte de la historia de esta canción que, seguramente, sensibilizará a quien la escuche.

Este nuevo promocional de Lion cuenta con un videoclip oficial que fue filmado en diferentes zonas de Caracas, entre ellas el 23 de enero y La Guaira, bajo la dirección de Justin Abraham.

Escrita por Baudhy Manzanilla “La bestia armoniosa” y Lion Lázaro – quienes también se encargaron de la producción musical-, “Retorno” es el segundo sencillo extraído del primer disco que el reconocido artista venezolano que será lanzado este 2026 bajo la distribución de Puntilla Music (@puntilla.music).

NOTA DE PRENSA