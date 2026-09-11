“Latidos Bajo los Escombros” tendrá estreno mundial en Amazon Prime el 30 de septiembre

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“Latidos Bajo los Escombros”, el documental dirigido por el cineasta venezolano Oscar Rivas Gamboa, tendrá su estreno mundial en la plataforma Amazon Prime a partir del 30 de septiembre de 2026, llevando a una audiencia internacional la historia de los hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para rescatar sobrevivientes tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

El lanzamiento internacional estará precedido por una presentación exclusiva para periodistas e invitados especiales en Caracas, el 24 de septiembre en las salas de CinePic del centro comercial Sambil La Candelaria, y posteriormente por una proyección especial dirigida a medios de comunicación, personalidades y representantes de la comunidad venezolana en Miami, como parte de la estrategia de internacionalización de la producción.

La película reconstruye, desde la mirada de sus protagonistas, las horas más críticas de la emergencia en el estado La Guaira, uno de los territorios más golpeados por el doblete sísmico. Pero Latidos Bajo los Escombros no centra su relato únicamente en la devastación: pone en primer plano a los rescatistas venezolanos y extranjeros que ingresaron entre los escombros cuando todavía existía la posibilidad de encontrar una vida.

A través de testimonios inéditos, imágenes de alto valor documental y una investigación periodística desarrollada por Deivis Ramírez Miranda, quien además conduce la producción, el filme muestra el trabajo de bomberos, especialistas, voluntarios y equipos internacionales que participaron en las labores de búsqueda y rescate, enfrentando estructuras colapsadas, agotamiento, incertidumbre y el riesgo de convertirse también en víctimas.

“Latidos Bajo los Escombros” es, ante todo, una historia sobre quienes decidieron no rendirse frente a la tragedia. Cada búsqueda, cada llamado y cada operación de rescate representan la lucha contra el tiempo para devolver una persona a su familia.

La llegada a Amazon Prime convierte el proyecto en una ventana para que esa experiencia venezolana pueda ser conocida fuera del país y para que el trabajo de los rescatistas quede registrado como parte de la memoria de una emergencia que marcó a Venezuela. La producción busca además su proyección hacia audiencias y espacios internacionales vinculados al cine documental, las historias reales, la respuesta ante desastres y la resiliencia humana. El documental cuenta con la participación especial del reconocido periodista Eduardo Rodríguez Giolitti; la producción ejecutiva de Omar Alzahabi y Víctor González Méndez; cámara de Leonardo Pérez; dirección de fotografía de Saúl Torres; y producción y dirección general de Oscar Rivas Gamboa.

Después de su presentación en Venezuela y Miami, “Latidos Bajo los Escombros” estará disponible mundialmente en Amazon Prime desde el 30 de septiembre, convirtiéndose en un registro audiovisual destinado a preservar la memoria de una tragedia y, sobre todo, a reconocer a quienes estuvieron en primera línea para enfrentarla.

NOTA DE PRENSA