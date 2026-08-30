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Las fotos de Karol G y Brunos Mars que encendieron las redes sociales

Tras publicar las imágenes, comenzó al circular en redes sociales rumores sobre un posible romance

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Kleimar Reina
Domingo, 30 de agosto de 2026 a las 02:05 pm
Las fotos de Karol G y Brunos Mars que encendieron las redes sociales
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A solo semanas de estrenar su canción 'Still', Karol G y Bruno Mars protagonizan una serie de fotografías en actitud cariñosa que enloqueció a los fanáticos en redes sociales.

Por medio de una publicación en Instagram, 'La Bichota' hizo público su cercanía con el cantante estadounidense, demostrando que su amistad va mucho más allá de la música. Ambos aparecen abrazados, compartiendo una copa de champaña y un pastel decorado con el título "Viajando por el Mundo Tropitour", la gira actual de Karol.

Las imágenes de los famosos se hizo un día después de que el intérprete publicara en su perfil: Cuando lo único que quieres es paz, pero te estás enamorando de una latina”. El mensaje no pasó desapercibido para los usuarios, quienes relacionaron el post con la actual reaparición de los dos.



¿Amistad o romance?

Tras publicar las imágenes, comenzó al circular en redes sociales rumores sobre un posible romance, sin embargo, Karol G y Brunos Mars no han confirmado una relación. Aunque algunos seguidores interpretan las fotos como un guiño a una posible relación.

Más allá de la buena química y conexión entre los cantantes, los dos han demostrado un profunda cercanía y admiración por el trabajo del otro. Esto abre la puerta a futuras colaboraciones.

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