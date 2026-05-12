Las Chicas del Can se unen a Zulinka y Miguel en “¿Dónde están los hombres?”

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Las Chicas del Can sacuden la escena musical con una propuesta cargada de ritmo y picardía. En esta oportunidad, las embajadoras del merengue unen sus voces a las de Zulinka y Miguel, para presentar una renovada versión del éxito del tema “¿Dónde están los hombres?” que el dúo Pimpinela popularizó en 2005.

Esta colaboración entre Venezuela y República Dominicana logra la fusión perfecta, revitalizando una composición clásica mediante los arreglos dinámicos del merengue contemporáneo.

La pieza ya se perfila como un nuevo éxito en las carteleras radiales y plataformas digitales, reafirmando la vigencia de estas figuras en el género tropical.

Más que una simple canción

“¿Dónde están los hombres?” es una crónica satírica sobre la búsqueda del amor en pleno siglo XXI. Con una dosis necesaria de humor y sarcasmo, los intérpretes narran las desventuras románticas a las que se enfrentan las mujeres actuales, abordando desde situaciones graciosas hasta los obstáculos y estereotipos sociales que dificultan la conexión genuina.

El tema, producido por Lorenzo Romero, destaca por un juego de voces vibrante entre las integrantes de Las Chicas del Can y Zulinka y Miguel. Esta interacción vocal aporta un toque de jocosidad y alegría que invita al baile, pero también a la reflexión entre sonrisas sobre los dilemas sentimentales cotidianos.

“¿Dónde están los hombres?” reúne todos los ingredientes necesarios como para convertirse en un nuevo de la iónica agrupación musical femenina que durante largo tiempo se ha mantenido en la preferencia de los melómanos del Caribe, manteniendo una vigencia profesional pocas veces en grupos comendados en su totalidad por mujeres.

Mientras que Zulinka y Miguel ratifican, una vez más, que República Dominicana es una cantera inagotable de talentos musicales.

Talento sin fronteras

El tema captura la esencia del merengue que caracteriza a ambos países, ofreciendo una experiencia musical fresca y divertida. La participación de Zulinka y Miguel añade un matiz especial a la producción, inyectando toda esa fuerza interpretativa venida de una estirpe musical de primer nivel.

El estreno del tema llega en un momento clave para el género, sirviendo como preámbulo perfecto para “La Gran Rumba del Merengue 4”, que se llevará a cabo en el Poliedro de Caracas el próximo 13 de junio, donde ambos proyectos musicales serán protagonistas, pues Las Chicas del Can y Zulinka y Miguel engrosan el atractivo cartel artístico de este poderoso espectáculo.

Con “¿Dónde están los hombres?”, Las Chicas del Can y Zulinka y Miguel demuestran que la música bailable sigue siendo la mejor plataforma para contar historias reales con el sello inconfundible de la elegancia y el sabor caribeño. El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas streaming de música y en YouTube.