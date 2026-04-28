“Las Aventuras del Rey León” de Teatro Colibrí se muda a otro espacio

Suscríbete a nuestros canales

Tras su exitoso estreno en la escena caraqueña, el espectáculo “Las Aventuras del Rey León” del grupo Teatro Colibrí, se muda a la sala del Teatro Trasnocho con temporada de 5 fines de semana, desde el sábado 2 de mayo y funciones los sábados y domingos a las 3:00 pm.

De esta manera, el público podrá disfrutar de este musical de gran impacto visual, con una historia emotiva y humana, una fábula inspirada en la clásica historia bajo la dirección y producción general de José Manuel Ascensao, un montaje familiar para niños, jóvenes, padres y representantes y cuyas entradas a un precio accesible y ya se pueden adquirir en la taquilla del Trasnocho Cultural ubicada en el sótano del C.C. Paseo Las Mercedes y por su teléfono de venta: 0414-6913811.

Más sobre "Las Aventuras del Rey León"

Es una pieza escrita por el reconocido dramaturgo Carmelo Castro y es la segunda de una trilogía realizada en forma de homenaje a su legado (la primera fue “Aladino y la lámpara mágica” en 2025) y la puesta en escena no es solo teatro infantil, sino una propuesta artística completa que reúne a 25 intérpretes en escena y que permite profundizar en temas muy humanos y universales.

“Es una obra que habla de pérdida, de crecimiento y de asumir el propio destino. Llevar estos temas al lenguaje infantil sin perder su fuerza es uno de los mayores logros de este espectáculo”, enfatiza el director, además de contar vistosas coreografías a cargo de Erick Romero, cambios de vestuario y escenografía, música original de Jesús Sánchez y todo el colorido y magia que son el sello de Teatro Colibrí en sus 35 años de actividades artísticas.

“Las Aventuras del Rey León” nos traslada a una legendaria África, donde el cachorro Abanobi, hijo de los reyes Ásad y Labu, emprende un viaje de crecimiento junto a su amiga Zina, la “Princesa Pantera”.

Tras la desaparición de su padre en una lucha contra el avaricioso cocodrilo Sobek, y ante las intrigas de “Leo-Galán” y las hienas para usurpar el ansiado trono, Abanobi descubrirá el verdadero valor de la identidad, los valores humanos y la responsabilidad. En su camino, contará con el apoyo de personajes entrañables como la jirafa Farají, la hipopótama Sílfides y las divertidas cachorras de jabalí: Ja, Ba y Li.

“Las Aventuras del Rey León” – Temporada Mayo 2026:

Lugar: Teatro Trasnocho (C.C. Paseo Las Mercedes) @trasnochocult

Fechas y horario: desde el sábado 2 de mayo: sábados y domingos 3:00 pm (5 semanas)

Precio: 15$ o su equivalente en Bs (tasa BCV)

NOTA DE PRENSA