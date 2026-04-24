La salsa resonará en Venezuela con gira nacional de Maelo Ruíz

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La leyenda de la salsa, Maelo Ruiz, regresa a Venezuela con un recorrido por el país para reencontrarse con sus fanáticos venezolanos y entonar sus mayores éxitos.

Con cientos de temas en su repertorio, el salsero ha conquistado la escena salsera con títulos memorables como “Regálame una noche”, “Te va a doler”, “Contra viento y marea”, “Te necesito”, “Amiga”, “El reloj Cucú” y muchos más que estará interpretando en vivo en sus conciertos en Venezuela.

Aunque no es la primera vez que pisa tierras criollas, el público estaba deseoso de su música en un espectáculo imperdible.

Maelo Ruíz en Venezuela

Maelo Ruiz tendrá una gira nacional que inicia el 12 de junio en Barcelona, en el Estadio Venezuela, y seguirá el 13 de junio en Puerto Ordaz (CTE Cachamay). Además, tiene fechas pendientes para Barquisimeto, Maracaibo, Mérida y Valencia, consolidando su regreso a los escenarios venezolanos.

Las entradas están a la venta por la página web de Solotickets a partir del 24 de abril con un precio especial en pre-venta.

Ídolo de la salsa romántica

Maelo dio sus primeros pasos en la música los 19 años como primera voz de Pedro Conga y su Orquesta Internacional durante siete años. Para 1994 se lanzó como solista apoderándose de la palestra con su primer álbum “Solo”.

En la actualidad, es uno de los exponentes de la salsa sensual y romántica con gran popularidad en Latinoamérica.