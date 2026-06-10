Katherine Coll llega imparable a la industria musical con "Hipnótica"

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Al ritmo de un pop latino con toques urbanos, Katherine Coll irrumpe con Hipnótica, su más reciente sencillo. Luego de poner a bailar a todos con Nosotras Somos, Hecho el loco y Fresita, temas con los que mostró su versatilidad acompañada de los sonidos del pop y los ritmos latinos, la popular artista apuesta a una canción que nace desde el poder personal, la seguridad y la autenticidad.

Lo nuevo de Katherine Coll

“Quise crear un tema con el que las personas pudieran sentirse imparables, magnéticas y conectadas con su verdadera esencia. Este representa una versión más intensa, libre y segura de mí”, advierte Coll en relación al sencillo que se puede disfrutar en plataformas digitales y emisoras de radio.

Hipnótica fue hecha en The Hub Studio, en Miami, Florida y abre las puertas a una etapa más madura de la intérprete. “La canción está inspirada en la energía de un volcán: esa fuerza que arde por dentro, se transforma y termina explotando sin miedo. “Hipnótica” habla de habitar tu poder, confiar en quién eres y entender que lo más atractivo de una persona es su autenticidad”, acota.

Katherine Coll comparte la autoría del tema con Alfredo López y Willian Velásquez, en tanto que la producción estuvo a cargo de Augusto A Vargas, Jarquin y Javier Rumbos.

Gran felicidad

En pocos días Katherine Coll estrenará el videoclip de Hipnótica, que estará disponible en su canal oficial de Youtube. Aunque no adelanta información de la historia del audiovisual, enfatiza que unió fuerzas con Valeria Terralavoro para dar vida al clip.

“Más que una canción, es una energía. Una invitación a sentirte fuerte, presente y completamente tú. Sé que van a disfrutar del video y que se identificarán con la letra de esta canción que no es mía, es de cada uno de ustedes", dijo la artista.