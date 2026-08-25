Jorge Roig Graterol el primer venezolano en le Festival de Cine de Venecia

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El periodista y crítico Jorge Roig Graterol formará parte del jurado de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI) durante la 83ª edición de la Mostra, donde se convierte además en el único representante del país en asumir este rol en el evento.

Jorge Roig triunfando

Roig Graterol tendrá la responsabilidad de evaluar las producciones participantes en dos de las secciones más vanguardistas del encuentro: Orizzonti (Horizontes) y la Settimana della Critica (Semana de la Crítica).

En esta labor deliberativa compartirá panel con destacados colegas de Turquía, Italia, Nueva Zelanda y Polonia. El prestigioso festival se celebrará del 2 al 12 de septiembre en el Lido de Venecia.

Durante esos días, además de sus responsabilidades oficiales en las deliberaciones, el periodista ofrecerá un despliegue informativo con los detalles, proyecciones y alfombras rojas de un evento que reunirá a grandes figuras de la industria global como Danny Boyle, Penélope Cruz, Javier Bardem, Robert Pattinson, Hirokazu Kore-eda, Werner Herzog, Martin McDonagh y Rooney Mara.

Con más de 20 años de trayectoria dedicada a la divulgación del séptimo arte, Jorge Roig Graterol reafirma su liderazgo internacional: no solo es hoy el único representante de Venezuela ante la FIPRESCI, sino que también ejerce como votante internacional de los Golden Globe Awards.

El seguimiento de esta cita cinematográfica llegará al público venezolano a través del programa La Junta, transmitido por la señal de IVC, y en el espacio Mucho que ver, a través de Circuito Onda. Sobre FIPRESCI Fundada en 1930, la FIPRESCI es la organización internacional que reúne a periodistas y críticos cinematográficos del mundo.

Sus jurados independientes se instalan en los festivales más importantes del circuito global para otorgar el Premio de la Crítica Internacional, apoyando el cine de autor y el talento emergente. En Venecia, las secciones Orizzonti y Settimana della Critica están dedicadas a las propuestas narrativas más arriesgadas y a las mejores óperas primas del cine contemporáneo.