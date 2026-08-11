JESZI lleva el sonido de Falcón a Caracas con “Lo que nos contó el mar” y se posiciona en el Monitor Latino

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La cantautora falconiana JESZI presentó oficialmente en Caracas su primer EP, “Lo que nos contó el mar”, una propuesta que mezcla las raíces musicales venezolanas con sonidos contemporáneos y que encuentra en el mar, la memoria y las historias de Carirubana su principal fuente de inspiración.

El pasado jueves, la artista protagonizó un showcase en el Hard Rock Café Caracas, donde compartió con el público una selección de las canciones que forman parte de este proyecto y mostró en vivo la identidad sonora que está comenzando a distinguirla dentro de la nueva escena musical venezolana.

“Lo que nos contó el mar” está compuesto por cinco canciones: “Bombillo”, “Devoción a la parranda”, “Carirubana”, “Parada Hot” y “Niña de 9 años”. El EP fue estrenado en plataformas digitales en mayo de 2026 y actualmente puede escucharse en servicios como Spotify y Amazon Music.

Una historia que nace frente al mar

Para JESZI, este trabajo representa mucho más que su debut discográfico. Es una manera de regresar a sus raíces y rendir homenaje a Carirubana, en la Península de Paraguaná, lugar que marcó su historia personal y artística.

“Este EP es mi manera de devolverle a Carirubana un poco de todo lo que me ha dado. Cada canción fue dictada por la brisa, el mar y la memoria de su gente”, expresa la cantautora al explicar el concepto de la producción.

Su propuesta combina R&B, folk, reguetón, gaita y tambor venezolano, creando una mezcla en la que los sonidos urbanos conviven con elementos tradicionales. El resultado es un proyecto que busca conservar la identidad venezolana sin renunciar a una sonoridad actual.

“Bombillo”, una canción dedicada a una figura inolvidable

Uno de los temas centrales del EP es “Bombillo”, primer sencillo promocional de JESZI. La canción funciona como una carta de amor y gratitud hacia aquellas personas que fueron importantes en nuestras vidas y que, con el paso del tiempo, dejaron de estar presentes.

La historia está inspirada en un pescador de Carirubana conocido precisamente como “Bombillo”. Para JESZI, aquel hombre fue mucho más que un amigo, representó una figura cercana a la de un abuelo. Él le enseñó a pescar, pero también le transmitió conocimientos sobre el mar y lecciones de vida que permanecieron en su memoria.

El tema fue escrito por JESZI junto a Moroni, Oscar Suárez y Marco Salas, mientras que la producción musical estuvo a cargo de Juan Manuel La Concha. Su sonido se mueve entre el Neo-Folk y el golpe falconiano, reforzando la conexión entre la canción y el territorio que la inspiró.

El videoclip, dirigido creativamente por Mariluna Medina “Luna”, fue grabado en diferentes playas emblemáticas de Carirubana. La producción audiovisual aprovecha la luz natural y la inmensidad del paisaje para convertir el mar en un personaje más de la historia.

Vale resaltar que, luego de presentar su primer EP, la joven artista celebra el doble primer lugar en el Monitor Latino, posicionándose en el Top General y Top Tradicional con su sencillo promocional “Bombillo”.

Una artista que convirtió la escritura en música

La relación de JESZI con la música comenzó cuando apenas tenía siete años, al ingresar al Sistema de Orquestas para estudiar violín. A los 10 años, un concierto de Servando y Florentino despertó en ella una nueva inquietud: descubrir el poder de escribir canciones.

Desde entonces, una libreta se convirtió en su espacio para plasmar poemas e ideas. Aunque posteriormente se mudó a Caracas y llegó a dedicarse profesionalmente al fútbol, nunca abandonó por completo su vínculo con la música.

Fue en Coro donde volvió a conectar con su faceta artística y comenzó a desarrollar sus primeras composiciones formales. Ese proceso la llevó a estudiar Producción Musical, carrera que actualmente se encuentra próxima a culminar.