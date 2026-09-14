Influencer pierde la vida a los 27 años tras someterse a una liposucción

La muerte de la modelo e influencer finlandesa Olivia Oras a los 27 años ha dejado un profundo dolor en sus seguidores, al confirmarse que fue tras una operación estética de liposucción.

El hecho ocurrió el pasado 3 de septiembre, cuando la rubia asistió a un centro para someterse a la intervención en manos de “profesionales”.

Detalles de la noticia

En los medios reportan que Oras perdió el conocimiento minutos después de haber recibido la anestesia, por lo que las autoridades aseguran que podría tratarse de un posible homicidio y negligencia médica.

Los padres de la joven, que tenía una comunidad de 17,4 millones de seguidores en Instagram, exigen a las autoridades la investigación pertinente del caso, en especial al Centro de Cirugía Plástica Helsinki Oy, donde falleció la creadora de contenido.

Aseguran que Olivia estuvo bajo supervisión médica por varios días tras haberse sometido a la intervención, por lo que las autoridades creen que podría haber varios galenos involucrados en el delicado caso.

Popularidad de Oras

Olivia protagonizó en el año 2016 un famoso documental llamado "El selfie perfecto", que mostró cómo llevaba su vida en las redes sociales y lo que realizaba para enganchar a los internautas con su contenido.

El último post de la mujer en Instagram se ha llenado de mensajes de amor y condolencias por parte de seguidores, quienes esperan que el caso pueda esclarecerse.