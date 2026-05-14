Hija de Paul Walker rompe en llanto en el hombro de Vin Diesel tras homenaje a su padre

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El pasado 13 de mayo se proyectó la cinta original Rápido y Furioso en el Festival de Cannes, con la presencia de su protagonista, Vin Diesel, y otros invitados especiales como la hija del fallecido Paul Walker, Meadow.

Con un aforo de más de dos mil asistentes en el Grand Lumière, el evento se dio para conmemorar el 25 aniversario de la cinta que marcó el inicio de una de las franquicias más lucrativas del cine.

Tras finalizar la proyección, el actor que dio vida a Dominic Toretto dedicó unas palabras a su amigo y colega, Paul Walker, a quien llamó por el apodo “Pablo”. Al evento también asistieron Michelle Rodríguez y Jordana Brewster.

Vin Diesel homenajea a Paul Walker

Vin Diesel le atribuyó a Walker ser el pilar emocional de toda la saga y reconoció lo difícil que le resulta hoy ver esa primera película. “Es tan difícil para mí verla porque hay tantos momentos en este filme que ustedes ven, que yo veo de manera diferente”, expresó con las emociones a flor de piel.

Además, recordó uno de los momentos más emotivos con su coestrella en una escena que dio paso a la base del film: “La escena que tú ves, yo la veo como el momento en que Pablo me dijo que tenía una hija de un año; estábamos en el coche rodando una escena, y eso dio lugar a una franquicia de momentos sobre la familia”, relató.

Meadow Walker llora tras homenaje a su padre

La presencia más significativa fue la de Meadow Walker, de 27 años, hija de Paul Walker y ahijada del propio Diesel. “La persona que no iba a dejarme venir aquí solo para representar esa hermandad es Meadow Walker”, presentó el actor a la joven.

Este momento estuvo marcado por un emotivo abrazo y lágrimas de emoción por las palabras del productor.