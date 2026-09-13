Greeicy cada vez más cerca de Venezuela: conoce los detalles de la llegada del “Candela World Tour”

El romance entre Greeicy y Venezuela se enciende una vez más, la aclamada cantante colombiana se reencontrará con los venezolanos el próximo mes de octubre con el “Candela World Tour”, un espectáculo que promete encender la llama de la pasión y el ritmo en cuatro ciudades del país.

¿Dónde y cuándo se presentará Greeicy?

El próximo 22 de octubre estará en Barquisimeto, luego el 24 de octubre se presentará en Caracas, el 25 de octubre viajará a la ciudad de Maracaibo y cerrará su recorrido el 27 de octubre en Lechería.

Tras el éxito rotundo de sus visitas anteriores, que incluyeron llenos totales en recintos emblemáticos como el Poliedro de Caracas, la intérprete regresa con una puesta en escena de nivel mundial.

El show combinará su arrolladora energía, coreografías impecables y una potente voz para repasar sus más grandes éxitos, además de presentar en vivo sus recientes lanzamientos de influencia tropical como "Discúlpeme Señor" y "Ya pa' qué".

Este despliegue técnico, visual y acústico es posible gracias al esfuerzo conjunto de las reconocidas productoras Massivo, Daher Live, Oz Shows e Indus3 producciones.