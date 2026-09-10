Gigi Zanchetta presume a su pareja de 30 años en la playa

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La actriz venezolana Gigi Zanchetta sorprendió a sus seguidores al compartir un romántico video viviendo momentos de amor con su pareja, con quien según la publicación en Instagram, celebra nada más y nada menos que tres décadas de relación.

Amor en el mar

En la publicación, realizada el miércoles 9 de septiembre, la recordada intérprete en producciones como “Válgame Dios” aparece sonriente en los brazos de su compañero durante un viaje familiar a la playa, en el que también estuvo presente su hijo, Ricardo Mandini.

“Sobre nosotros el amor es un cuento de hadas”, escribió la artista.

Muestras de cariño

Aunque la actriz prefirió mantener la identidad de su pareja en reserva y no etiquetó su cuenta personal, la publicación acumuló numerosas felicitaciones.

Entre los comentarios destacó el de su colega, la actriz Rosalinda Serfaty, quien celebró los años de la pareja escribiendo: "30 años" acompañado de emijos de brindis y caritas de celebración.