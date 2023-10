¡Milo Ventimiglia se casa en secreto! Te contamos con quién

El actor de 'This Is Us', Milo Ventimiglia, ha dado un paso importante en su vida personal al casarse en secreto con la modelo Jarah Mariano. La ceremonia tuvo lugar a principios de este año en una ceremonia privada, rodeados de familiares y amigos cercanos, con la planificación a cargo de Troy Williams de Simply Troy. Según lo publicado por la revista PEOPLE.

Ventimiglia, de 45 años, Siempre ha buscado mantener en privado su vida amorosa. En el pasado, el actor compartió su deseo de mantenerse en segundo plano para permitir que los espectadores se sumerjan en sus personajes en lugar de centrarse en su vida personal. Expresó: "Intento permanecer lo más anónimo e invisible posible para no restar experiencia a los hombres con los que interpretó".

La noticia de su relación con Jarah Mariano se hizo pública por primera vez en 2022, cuando la cuenta de Instagram Deuxmoi reveló que eran pareja. Desde entonces, su relación ha estado bajo el escrutinio de los fanáticos y la prensa, especialmente cuando se difundieron fotos de la pareja en trajes de baño, sugiriendo que se habían mudado juntos a un nuevo vecindario.

Aunque Ventimiglia ha mantenido su vida personal en privado, en una entrevista reciente en febrero de 2023, compartió sus criterios en cuanto a lo que busca en una pareja: "honestidad, autenticidad e intelecto".

Milo se ha destacado no solo por su talento actoral, sino también por su enfoque en mantener un equilibrio entre su vida personal y su carrera. Aunque ha preferido mantener su vida privada lejos de los reflectores, su reciente matrimonio con Jarah Mariano marca un nuevo capítulo en su vida amorosa.