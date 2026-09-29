Faby Music revela qué hay detrás de “Ruleta Rusa” y sus nuevos retos

Con apenas un año de recorrido en la música, Faby Music ya comienza a escribir su propia historia a fuerza de canciones, reconocimientos y nuevos proyectos.

La joven artista llega a Meridiano para hablar de una etapa en la que no solo está apostando por su crecimiento, sino también por mostrar facetas de sí misma que hasta ahora el público no había conocido.

Su más reciente lanzamiento, “Ruleta Rusa”, marca un nuevo capítulo en su propuesta pop y, detrás de ese título tan contundente, hay una historia y una parte de Faby que decidió arriesgarse.

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