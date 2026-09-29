Farándula

Faby Music revela qué hay detrás de “Ruleta Rusa” y sus nuevos retos

Por

Bárbara Chirino
Martes, 29 de septiembre de 2026 a las 05:11 pm
Agregar a Meridiano en Seguir en Google Discover

Con cinco canciones nuevas en preparación, un show promocional y una gira prevista para 2027, la artista asegura que todavía queda mucho por descubrir

Con apenas un año de recorrido en la música, Faby Music ya comienza a escribir su propia historia a fuerza de canciones, reconocimientos y nuevos proyectos.

La joven artista llega a Meridiano para hablar de una etapa en la que no solo está apostando por su crecimiento, sino también por mostrar facetas de sí misma que hasta ahora el público no había conocido.

Su más reciente lanzamiento, “Ruleta Rusa”, marca un nuevo capítulo en su propuesta pop y, detrás de ese título tan contundente, hay una historia y una parte de Faby que decidió arriesgarse.

¡Dale click a la entrevista y conoce todo lo que nos dijo!

Seguir en Google News

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?