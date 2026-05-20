Endrina Yépez enfrenta un doloroso momento familiar: “He tenido unos días muy duros”

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La periodista venezolana, Endrina Yépez, atraviesa un profundo momento de tristeza tras la muerte de un miembro de su familia, una figura muy querida dentro de su entorno.

La noticia fue compartida por la propia comunicadora el 20 de mayo a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó un mensaje íntimo, lleno de reflexión, pero también de mucho sentimiento.

La pérdida generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes han acompañado a la presentadora con mensajes de apoyo y solidaridad en este difícil proceso de duelo.

El adiós de Endrina Yépez

En su publicación, Endrina Yépez describe los días previos a la partida de su tía como intensamente dolorosos, especialmente desde el momento en que su estado de salud se agravó.

Con palabras profundas, reconoce que, aunque existe preparación mental y espiritual ante la pérdida, el dolor sigue siendo inevitable.

La animadora expresa que la muerte de su tía Nelly le ha hecho sentir que “una parte de uno también muere”, pero también resalta una visión espiritual de la vida como un viaje en el que algunos simplemente “se adelantan”.

En su mensaje, destaca la gratitud como refugio emocional, al recordar el amor compartido y la conexión que permanece intacta más allá de la ausencia física. “Te amaré por siempre, fuiste una de las hermanas más amadas por mi papá”, se lee en su comunicado.

Un vínculo familiar lleno de fe

Uno de los aspectos más emotivos del mensaje de la periodista es la referencia al legado espiritual de su tía Nelly, a quien describe como una mujer vinculada a la fe y al servicio salesiano.

La animadora recuerda con especial emoción cómo su tía se alegraba al verla continuar con labores sociales, algo que promete seguir haciendo como forma de homenaje.

También resalta una escena especialmente significativa vivida durante el funeral, cuando quien ofició la ceremonia fue un sacerdote que en su infancia había sido un niño cercano a la familia. Para Yépez, ese momento representó “un cierre de vida perfecto y amoroso”, cargado de simbolismo y conexión espiritual.