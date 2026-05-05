"El Vallenato Que Enamora" anuncia nueva fecha

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CP Producciones hace del conocimiento público que hay cambio de fecha del concierto "El Vallenato Que Enamora", para el viernes 21 de agosto del presente año, en el Estadio Universitario de Caracas.

Con miras de presentar un concierto de nivel con el staff más importante de artistas del vallenato, donde el público podrá disfrutar del espectáculo con el mejor sonido, seguridad, logística de ingreso y salida, puntos de comida e hidratación.

El cartel de artistas será más amplio lo cual se anunciará en muy pocos días. Las entradas ya adquiridas seguirán siendo totalmente válidas.

Un concierto sin precedentes

"El Vallenato Que Enamora" contará con la participación de destacados artistas del género vallenato, entre ellos Martin Elias Jr., Jean Carlos Centeno & Ronald Urbina, Ana del Castillo, Luis Mateus y Hebert Vargas, quienes deleitarán al público con sus más grandes éxitos.

El evento promete ser una noche llena de música, alegría y emoción, de la mano de CP Producciones donde los asistentes podrán disfrutar de las melodías que enamoran a las madres.

No te pierdas esta oportunidad de celebrar con lo mejor música vallenata en el Estadio Universitario de Caracas el 21 de agosto DE 2026.

NP.