El ritmo caribeño se apodera de Caracas con "Salsa en la Terraza 5"

Suscríbete a nuestros canales

La Terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) se prepara para recibir una noche llena de ritmo y sabor con la celebración de "Salsa en la Terraza #5". Este emocionante evento contará con la presencia de algunos de los más destacados artistas de la salsa a nivel internacional.

Artistas presentes en "Salsa en la Terraza 5"

Tito Nieves

Tony Vega

José Alberto "El Canario"

Nino Segarra

Proyecto A

Estos legendarios intérpretes deleitarán al público con sus mejores éxitos, transportándolos a una noche de pura fiesta y diversión.

Entradas y precios

Las puertas se abrirán a las 8:00 pm y las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma MakeTicket. Además, se han habilitado reservaciones VIP.

Precios: