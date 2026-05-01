El ritmo caribeño se apodera de Caracas con "Salsa en la Terraza 5"

La Terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) se prepara para recibir una noche llena de ritmo y sabor con la celebración de "Salsa en la Terraza #5". Este emocionante evento contará con la presencia de algunos de los más destacados artistas de la salsa a nivel internacional.
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Artistas presentes en "Salsa en la Terraza 5"
- Tito Nieves
- Tony Vega
- José Alberto "El Canario"
- Nino Segarra
- Proyecto A
Estos legendarios intérpretes deleitarán al público con sus mejores éxitos, transportándolos a una noche de pura fiesta y diversión.
Entradas y precios
Las puertas se abrirán a las 8:00 pm y las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma MakeTicket. Además, se han habilitado reservaciones VIP.
Precios:
- Box (por persona): $550
- Zona Gold (Por persona): $400
- Zona Silver (Por persona): $280
- Bailable: $55
- Standing: $30