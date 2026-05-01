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El ritmo caribeño se apodera de Caracas con "Salsa en la Terraza 5"

Legendarios intérpretes deleitarán al público con sus mejores éxitos, transportándolos a una noche de pura fiesta y diversión

Por

Bárbara Chirino
Viernes, 01 de mayo de 2026 a las 03:36 pm
El ritmo caribeño se apodera de Caracas con "Salsa en la Terraza 5"
Salsa en la Terraza 5 / Cortesía
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La Terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) se prepara para recibir una noche llena de ritmo y sabor con la celebración de "Salsa en la Terraza #5". Este emocionante evento contará con la presencia de algunos de los más destacados artistas de la salsa a nivel internacional.

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Artistas presentes en "Salsa en la Terraza 5"

  • Tito Nieves
  • Tony Vega
  • José Alberto "El Canario"
  • Nino Segarra
  • Proyecto A

Estos legendarios intérpretes deleitarán al público con sus mejores éxitos, transportándolos a una noche de pura fiesta y diversión.

Entradas y precios

Las puertas se abrirán a las 8:00 pm y las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma MakeTicket. Además, se han habilitado reservaciones VIP.

Precios:

  • Box (por persona): $550
  • Zona Gold (Por persona): $400
  • Zona Silver (Por persona): $280
  • Bailable: $55
  • Standing: $30

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