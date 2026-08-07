El emotivo festejo de Ricky Martin por los 18 de sus hijos Matteo y Valentino

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El ídolo de la música latina, Ricky Martin, celebra la vida de sus mellizos Matteo y Valentino, quienes llegaron a la mayoría de edad el pasado 6 de agosto.

Con una publicación cargada de amor y recuerdos, el intérprete de Livin’ la Vida Loca, de 54 años, compartió una fotografía para felicitar a sus hijos. La postal captura a los jovencitos —unos niños en aquel entonces— saltando a la piscina con mucha alegría.

Martin dejó claro que la familia se fue a disfrutar los 18 de los gemelos por una semana. “Toda la semana celebrando el cumpleaños número 18 de los dueños de mi vida. Los amo, hijos”, fue el mensaje que acompañó la historia en Instagram.

La llegada de los mellizos

En 2008, Ricky Martin dio la bienvenida a Matteo y Valentino a su vida para iniciar una familia que se completaría con el nacimiento de Lucía y Renn, en 2017.

En su momento, la llegada de los mellizos generó un fuerte debate luego de que el artista saliera de manera pública como un hombre homosexual.

Procedimiento cuestionable

El músico optó por la gestación subrogada para traer al mundo a sus retoños. Este procedimiento también se conoce popularmente como vientre de alquiler o maternidad por sustitución; es una técnica de reproducción asistida en la que una mujer acepta gestar y dar a luz al hijo de otra persona o pareja.

Por muchos años, este procedimiento ha sido fuertemente cuestionado por distintos grupos sociales y civiles por el riesgo de explotación a mujeres en condiciones vulnerables y la comercialización del cuerpo como instrumento para gestar.