El dúo SanLuis agota primera fecha en el Teresa Carreño

SanLuis Regresa a Venezuela y lo hace con una gira que tocará la fibra del público con canciones, nostalgia y una producción de altura. Maracaibo, Caracas, Valencia, Barquisimeto, Lechería, Puerto Ordaz, Mérida, San Cristóbal y Maracay, serán parte del recorrido.
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Presentaciones en Venezuela
Los grandes éxitos de su destacada trayectoria como dúo y los de su etapa como integrantes de Voz Veis, son parte del repertorio en el “Aunque Sea Todo World Tour”, gira que ha sido recibida con euforia por los fans y también los llevará a varios países de Latinoamérica y Europa.
SanLuis anuncia sold out en la función programada para el 24 de noviembre en la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño y, a petición del público, abre una segunda fecha en el emblemático recinto, el miércoles 25 de noviembre, bajo la producción de Indus3 y Oz Shows.
Entradas a la venta en Ticketplate.com
Fechas Mérida 29 de octubre. -
Barinas 30 de octubre
San Cristóbal 31 de octubre
Maracaibo 06 de noviembre
Barquisimeto 13 de noviembre
Valencia 14 de noviembre
Maturín 20 de noviembre
Puerto Ordaz 21 de noviembre
Caracas 24 y 25 de noviembre
Maracay 27 de noviembre
Lechería 11 de diciembre
El dúo creadores de grandes éxitos como “Se Acabó”, “Dónde Andabas Tú” y “Mi corazón”, estarán también visitando otros países como Chile, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, México, Panamá, Costa Rica, España, Alemania, Inglaterra, Portugal, Francia, Italia, Canadá y República Dominicana.