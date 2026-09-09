El dúo SanLuis agota primera fecha en el Teresa Carreño

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SanLuis Regresa a Venezuela y lo hace con una gira que tocará la fibra del público con canciones, nostalgia y una producción de altura. Maracaibo, Caracas, Valencia, Barquisimeto, Lechería, Puerto Ordaz, Mérida, San Cristóbal y Maracay, serán parte del recorrido.

Presentaciones en Venezuela

Los grandes éxitos de su destacada trayectoria como dúo y los de su etapa como integrantes de Voz Veis, son parte del repertorio en el “Aunque Sea Todo World Tour”, gira que ha sido recibida con euforia por los fans y también los llevará a varios países de Latinoamérica y Europa.

SanLuis anuncia sold out en la función programada para el 24 de noviembre en la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño y, a petición del público, abre una segunda fecha en el emblemático recinto, el miércoles 25 de noviembre, bajo la producción de Indus3 y Oz Shows.

Entradas a la venta en Ticketplate.com

Fechas Mérida 29 de octubre. -

Barinas 30 de octubre

San Cristóbal 31 de octubre

Maracaibo 06 de noviembre

Barquisimeto 13 de noviembre

Valencia 14 de noviembre

Maturín 20 de noviembre

Puerto Ordaz 21 de noviembre

Caracas 24 y 25 de noviembre

Maracay 27 de noviembre

Lechería 11 de diciembre

El dúo creadores de grandes éxitos como “Se Acabó”, “Dónde Andabas Tú” y “Mi corazón”, estarán también visitando otros países como Chile, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, México, Panamá, Costa Rica, España, Alemania, Inglaterra, Portugal, Francia, Italia, Canadá y República Dominicana.