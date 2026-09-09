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El dúo SanLuis agota primera fecha en el Teresa Carreño

Los cantantes regresan con su gira “Aunque Sea Todo World Tour” y promete un memorable reencuentro con el público 

Por

Elvis González
Miércoles, 09 de septiembre de 2026 a las 04:16 pm
El dúo SanLuis agota primera fecha en el Teresa Carreño
SanLuis / Cortesía
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SanLuis Regresa a Venezuela y lo hace con una gira que tocará la fibra del público con canciones, nostalgia y una producción de altura. Maracaibo, Caracas, Valencia, Barquisimeto, Lechería, Puerto Ordaz, Mérida, San Cristóbal y Maracay, serán parte del recorrido. 

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Los grandes éxitos de su destacada trayectoria como dúo y los de su etapa como integrantes de Voz Veis, son parte del repertorio en el “Aunque Sea Todo World Tour”, gira que ha sido recibida con euforia por los fans y también los llevará a varios países de Latinoamérica y Europa.

SanLuis anuncia sold out en la función programada para el 24 de noviembre en la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño y, a petición del público, abre una segunda fecha en el emblemático recinto, el miércoles 25 de noviembre, bajo la producción de Indus3 y Oz Shows. 

Entradas a la venta en Ticketplate.com

Fechas Mérida 29 de octubre.      -  

Barinas 30 de octubre                           

San Cristóbal 31 de octubre   

Maracaibo 06 de noviembre

Barquisimeto 13 de noviembre             

Valencia 14 de noviembre         

Maturín 20 de noviembre 

Puerto Ordaz 21 de noviembre               

Caracas 24 y 25 de noviembre 

Maracay 27 de noviembre

Lechería 11 de diciembre

El dúo creadores de grandes éxitos como “Se Acabó”, “Dónde Andabas Tú” y “Mi corazón”, estarán también visitando otros países como Chile, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, México, Panamá, Costa Rica, España, Alemania, Inglaterra, Portugal, Francia, Italia, Canadá y República Dominicana.

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