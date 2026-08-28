El año más lucrativo para Zendayan: Cinco proyectos sin precedentes

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Zendaya se convirtió en una de las actrices jóvenes que ha conquistado el cine y la televisión con su talento a través de cada uno de sus personajes. Este 2026 fue la excepción y acumuló cinco proyectos sin precedentes que le han dejado grandes ganancias monetarias.



A sus 29 años, tiene en su poder dos premios Emmy como Mejor Actriz Principal en Euphoria y un Globo de Oro, por mencionar algunos. Su inicios en Disney la prepararó para dominar cada escenario en la actuación, siendo una las actrices mejor pagadas para este año.





Zendaya no deja para nadie



Según estimaciones hechas y reportadas por medios internacionales, Zendaya cerraría este 2026 con 46 millones de dólares a través de sus contratos.



La actriz dejó en evidencia su capacidad de adaptarse a cualquier papel, con en dramas, tramas adolescentes y ciencia ficción.



Proyectos lucrativos:

The Drama - 6 millones de dólares

Euphoria T3 - 8 millones de dólares

La Odisea - 5 millones de dólares

Spider-Man: Brand New Day - 8 millones de dólares

Dune: Parte Tres - entre 2.6 a 8 millones dólares



Aunque estos montos no están confirmados por sus agentes, no cabe duda que tiene un año donde ha cosechado el éxito con cintas taquilleras.