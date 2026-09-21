Diana Patricia "La Macarena del Mundo" recibió importante reconocimiento

Diana Patricia "La Macarena" es noticia una vez más por dejar huella de manera positiva en Venezuela y en el mundo.

Reconocimiento a Diana Patricia

Esta vez la Facultad de Ciencias Económicas y sociales de la Universidad Central de Venezuela, la Academia de las Américas y la Academia Euroamericana de España, le han otorgado diplomas académicos de altos estándares que reconocen su trayectoria profesional sobre los escenarios como bailarina, bailaora y coreógrafa, así como también como figura formadora de nuevas generaciones, en el sector de las artes y la cultura, a escala nacional e internacional.

De parte de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y el Centro de Extensión Profesional de la Universidad Central de Venezuela, Diana Patricia Cubillán Herrera, mejor conocida como "La Macarena", recibió este sábado 19 de septiembre en horas de la mañana, en un acto académico celebrado en las instalaciones de esta institución educativa de nivel superior venezolana.

Un Diploma de Reconocimiento Especial por su Trayectoria Artística, que destaca su exitoso recorrido por los escenarios nacionales e internacionales y por ser una experta bailarina, bailaora y coreógrafa, lo que la llena de júbilo, porque este reconocimiento procede de La casa que vence las sombras, la primera universidad del país.

Palabras de emoción

Asimismo, la talentosa artista y polifacética venezolana se llena de orgullo y satisfacción por haber recibido este mismo día, en este mismo acto, un diploma internacional -de título propio y privado español como Doctora Honoris Causa en Ciencias del Arte y la Danza asignado por la Academia Euroamericana de Estudios Superiores del Reino de España, también como una distinción a su carrera artística y por su desempeño como maestra en la materia de la danza, en Venezuela y fuera de nuestras fronteras.

"Estas lágrimas del día de hoy son de felicidad, de agradecimiento. Jamás me imaginé tener un reconocimiento de nuestra Casa Mater, la Universidad Central de Venezuela, en Arte y Danza. ¡Qué alegría! ¡Qué mejor forma de celebrar este 40 aniversario de carrera artística!”, manifestó la bailarina.