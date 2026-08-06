Despojan a reina de belleza de su corona por comentarios racistas

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Después de un mes de haber sido coronada como Miss North Carolina USA, Brittany Boltinhouse, de 27 años, fue despojada de su título tras la reaparición de comentarios racistas que hizo en redes sociales.

Con firmeza, A Blaize Productions, organización que administra la licencia estatal del certamen en Carolina del Norte, consultó con Miss USA Organization para tomar una decisión irreversible, en lo que describió como “una revisión exhaustiva de información recientemente descubierta”.

Para conservar los valores de la entidad e integridad del título de belleza, ambas organizaciones coincidieron en destituir a Boltinhouse.

Comentarios que le costaron la corona

Entre 2017 y 2019, la reina de belleza usaba el nombre de usuario “Sosa the Stallion” para pasar desapercibida en línea y ventilar una palabra racial ofensiva, según reportó NCBeat.

El director de Miss USA, Thom Brodeur, confirmó la noticia y fue claro con las razones a través de un comunicado. “La organización Miss USA no tolera el racismo, la homofobia, la transfobia ni el lenguaje que despoja a cualquier persona de su dignidad”, afirmó. “Eso no es una política escrita para un comunicado de prensa. Es el piso de lo que significa representar esta marca”, agregó.

Asimismo, llegó a oídos de la organización que no fue una conducta aislada, sino algo que se repitió por un largo período.