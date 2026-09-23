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Caracas vivirá una “Noche de Amor y despecho” junto a Nelson Velásquez

Un gran evento donde se unirán los mejores éxitos del vallenato y la música criolla con un elenco de lujo en la Terraza del CCCT

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Meridiano

Miércoles, 23 de septiembre de 2026 a las 09:59 am
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Caracas vivirá una “Noche de Amor y despecho” junto a Nelson Velásquez

El próximo viernes 13 de noviembre, la Terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) será el escenario de un evento musical donde los asistentes podrán desahogarse cantando a todo pulmón al ritmo del vallenato y la música criolla, dos géneros musicales que, sin duda, son protagonistas de miles de historias de amor y desamor.  

“Noche de Amor y Despecho” es el nombre de este único e irrepetible concierto que será producido por PPG y Total Show  hará realidad, reuniendo por primera vez, a uno de los exponentes del vallenato romántico más importantes de los últimos tiempos, Nelson Velásquez junto a un cartel de divas que erizan la piel con sus canciones: “La Tigra del caserío” Yenifer Mora, “La Flor de Cúa” Araima Amézquita y “Las Musas del Vallenato”.  

A ellos los acompañará un amplio grupo de artistas invitados que formarán parte de la cartelera oficial de esa noche que, desde ya, promete ser inolvidable. .

“Noche de Amor y Despecho” contará con un montaje destacado que transformará la Terraza del CCCT en un escenario temático que fungirá como zona de experiencia de marca diseñada para ofrecer un ambiente inmersivo a los asistentes durante el desarrollo de las presentaciones.

Las entradas para “Noche de Amor y Despecho”  ya se encuentran a la venta a través de www.maketicket.online (@maketicket.ve) y su punto de venta físico ubicado en: CCCT (nivel C2).  Como facilidad de pago para los compradores, la organización ha habilitado la opción de financiamiento mediante Cashea.

 
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