BTS en Colombia: Las estrictas exigencias de la banda en su llegada

BTS llegó a Colombia para presentarse este viernes 2 y el sábado 3 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá. Por primera vez en su carrera, los surcoreanos pisan suelo colombiano para dos megaconciertos que traen exigencias puntuales de los siete integrantes durante su estadía.

Los recitales forman parte de su tour ARIRANG y Colombia es una de las paradas obligatorias en Latinoamérica. Detrás del espectáculo hay toda una logística para un equipo de 150 personas, incluyendo a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, quienes mantienen solicitudes estrictas en cada país.

Medidas de alojamiento para BTS en su gira

Aunque no hay información oficial sobre sus peticiones en Colombia hasta el momento, Rafaella Fornazzari, directora de Comunicaciones de DG Medios y productora encargada de los conciertos de BTS en Chile, ventiló algunas de sus miembros a la revista VEA.

Durante su estadía en Chile, los artistas viajaron con una delegación de 150 personas, entre personal coreano, equipo occidental y trabajadores locales.

El hospedaje es uno de los puntos más rigurosos del grupo. BTS reserva pisos completos de los hoteles para mantener reunido al equipo y habitaciones separadas para cada uno. Para el concierto en el país andino, ocuparon dos o tres pisos.

La comida coreana como prioridad

Para los intérpretes, la comida coreana es un requisito indispensable y cada miembro maneja gustos particulares que se ven reflejados en sus peticiones.

Jungkook tiene una fijación por el ramen y la bebida de leche con sabor a banano; V mantiene una preferencia por los sabores cítricos, mientras que el café está asociado a RM y Suga. Por su parte, J-Hope opta por alimentos sencillos con el consumo de miel como parte de su proceso antes de cantar.