¡Bandy y Ricardo Criollo House se van de gira por Europa!

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En un hito sin precedentes, Bandy y Ricardo de Criollo House se convierten en los pioneros venezolanos en presentarse en la emblemática isla de Ibiza, España, la capital global de la fiesta y el clubbing. Durante el mes de junio, los dos destacados exponentes del género Afro House, se embarcarán en una emocionante gira por Europa representando a Venezuela en el continente europeo.

La gira, arrancará desde el viernes 5 hasta el domingo 14 de junio y tienen programadas presentaciones en las principales ciudades europeas, donde compartirán su talento y pasión por la música Afro House.

Esta presentación en Ibiza se llevará a cabo en colaboración con el reconocido DJ y productor mexicano , uno de los mayores exponentes actuales del Afro House en el mundo.

Criollo House promete electrizar Europa

El encuentro en tierras españolas promete fusionar la electrizante esencia tradicional venezolana de Bandy y Ricardo Criollo House con los ritmos actuales y brindar un nuevo aire a la música venezolana para conectar con el público internacional, explorando ritmos que evocan su esencia.

La comunidad venezolana en Europa y los amantes de la música están invitados a unirse a esta celebración de talento y cultura.

Eurotour 2026 "Desbloqueando Recuerdos", una gira que promete dejar una huella imborrable del talento y la cultura venezolana en tierras europeas.

De oriente para el mundo

Bandy y Ricardo Criollo House es un reconocido dúo musical venezolano conocido por revolucionar la escena de la fiesta con su estilo autodenominado tecnomerengue house, fusionando música folclórica y tradicional venezolana con beats electrónicos modernos.

El grupo destaca por mezclar el sonido del folklore llanero y otros ritmos tradicionales con el género Afro House y música electrónica.

Ricardo Criollo House funge no solo como intérprete sino también como el productor musical principal del proyecto, dándole a los temas arreglos contemporáneos ideales para discotecas y festivales.

"A Mamaina" (EP), su más reciente lanzamiento que cuenta con siete temas cargados de tradición, diseñada para celebrar el sabor de la cultura musical caribeña y venezolana.

Entre sus temas y colaboraciones más populares en plataformas como Spotify y Apple Music se encuentran sencillos como "La Plata", "Mi Mula", "Vamo a Beber", "Amor Divino" y su emblemática versión de "En Venezuela" junto a Pablo Herrero y José Luis Armenteros.