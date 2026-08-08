A un mes del Mundial 2026, Shakira lanza la versión en español y remixes de “Dai Dai”

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A casi un mes de haber terminado el Mundial 2026, Shakira hizo el lanzamiento de la versión en español de “Dai Dai”, himno oficial del campeonato de la FIFA. Junto a este estreno en las plataformas digitales, la colombiana también ha sacado a la luz dos remixes: “Dai Dai - Clean Bandit Remix” y “Dai Dai - SPINALL Remix”.

Aunque para muchos es tarde, la artista no deja de sorprender a sus fanáticos y a los hinchas que tanto han esperado la canción en español. Si bien ‘Shak’ mostró un adelanto de la versión, no develó la fecha del estreno, guardando cierto hermetismo sobre su publicación oficial.

La interpretación original se hizo pública el 14 de mayo, casi un mes antes del pitazo inicial de la Copa del Mundo, el 11 de junio en Ciudad de México, y donde presentó por primera vez el tema en inglés junto al nigeriano Burna Boy. Esta versión cuenta con un video oficial que supera los 700 millones de visitas en dos meses.

Versión en español de “Dai Dai”

Al igual que la original, la letra de “Dai Dai - Spanish Version” utiliza referencias al fútbol para cantar sobre la superación personal: "Voy siguiendo tu deseo, como quien sigue una ley / Es el único trofeo que no se puede prometer / En el once contra once, cada cual en su papel / Aquí no se juzga a nadie cuando se deja la piel", canta la artista.

Por su parte, las ganancias del tema estarán destinadas al Fondo Global Citizen de Educación de la FIFA, que busca recaudar cien millones de dólares para dar a niños de todo el mundo acceso a la educación y al fútbol.