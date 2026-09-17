¡Se dijeron de todo! Maikel García le respondió a Shohei Ohtani en el Clásico Mundial

El grandeligas venezolano Maikel García reveló un picante relato de su cruce contra la selección de Japón en el Clásico Mundial de Beisbol, donde la tensión en el plato subió.

García contó como los lanzadores nipones intentaron dominarlo a base de pitcheos pegados y lanzamientos quebrados para obligarlo a fallar. Sin embargo, el momento más tenso ocurrió cuando el astro Shohei Ohtani empezó a gritarle desde la cueva rival.

"Ohtani me empezó a gritar en su idioma raro!", recordó entre risas el venezolano en el podcast La Bestia With Ronald Acuña Jr. sobre los intentos del estelar jugador por desconcentrarlo mientras extendía su turno a pura fuerza de fouls ante Chihiro Sumida.

La respuesta de García llegó con el bate

Tras ajustar su swing a una recta que se le quedó baja, conectó un batazo clave y descargó toda la adrenalina de la jugada contra el banquillo japonés con una efusiva celebración: "¡váyanse para Japón!", confesó haber dicho entre risas al recordar el eufórico momento.

La anécdota refleja la intensidad y el carácter con el que los peloteros venezolanos viven los duelos de alto nivel frente a las potencias del beisbol mundial.