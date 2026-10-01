Venezuela vuelve a la acción en el Mundial de Beisbol U-15 por Meridiano Televisión

Nelson Contreras S | @nelsoncon2020

Meridiano Televisión, la principal pantalla deportiva del país, tiene preparado para hoy jueves 1 de octubre un verdadero banquete en el diamante con cuatro encuentros programados del Mundial de Beisbol Sub -15, entre ellos el duelo de la selección de Venezuela contra su similar de Alemania.

La novena criolla finalizó cuarta del Grupo B con marca de dos triunfos y tres derrotas. Pese a que no logró pasar a la Super Ronda final del certamen sigue en procura de alcanzar el séptimo lugar en la llamada Ronda de Consolación. Los cuatro encuentros de la tanda del jueves por MTV son los siguientes:

Nicaragua vs. Japón 12:15 pm.

Dominicana vs. EEUU 4:45

Venezuela vs. Alemania 7:30

México vs. China Tai 9:30 pm

El día 2 de octubre la novena criolla se medirá a su similar de Sudáfrica, el combinado que más carreras recibió en la fase de grupos. Venezuela cerrará su participación en el Mundial frente a Cuba el sábado 3 de octubre.

Dominicana paró en seco a Japón

La selección de República Dominicana dio un paso importante para alcanzar el título de campeones en la Copa Mundial de Beisbol Sub-15 al vencer ayer a Japón por 7-1, en el único encuentro de la jornada del miércoles, reprogramado de la Ronda de Apertura (Grupo A) que había sido pospuesto por lluvia el día martes.

El certamen llega a miles de televidentes de todo el país en exclusiva a través de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deporte.

Ángel Montas disparó su primer cuadrangular en el certamen e impuso dos carreras para comandar la ofensiva de los caribeños.

Carlos Marrero y Ángel Peralta se anotaron en la fiesta de los dominicanos al conectar el primero de 3-1 con una impulsada, mientras el segundo llevó dos carreras al plato con un sencillo.

Peralta disparó un doblete y fletó un par de carreras que ayudaron a la selección dominicana a seguir en la ruta a la corona.

El lanzador relevista Félix Alan trabajó tres sólidas entradas en las que solo permitió un par de imparables con tres ponches propinados y la única carrera de los nipones para llevarse el triunfo.

Antes, el abridor Airám Burgos, igualmente, estuvo en la lomita por espacio de tres capítulos en los que aisló tres cohetes y no permitió anotaciones.

Ángel García cerró el trabajo monticular de los dominicanos al sacar el séptimo y último episodio sin permitir ni hits ni carreras.

El equipo asiático fue dominado abiertamente en la ofensiva, ya que solo lograron conectar cuatro imparables por parte de los toleteros Takume Ibata, Yuma Yamaguchi, Mirai Kudo y Ren Mitsui.

El lanzador abridor de los japoneses, Hayata Takahashi, permitió cinco carreras, cuatro de ellas limpias en solo dos tramos y cargó con el revés. Funami Sora transitó durante tres innings sin carreras y cerró Renji Kusaka con un oar de rayitas permitidas.