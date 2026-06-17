Bobby Witt Jr. y su récord nunca antes visto en la historia del béisbol

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El campocorto de los Kansas City Royals, Bobby Witt Jr., continúa reescribiendo los libros de historia de las Grandes Ligas (MLB). Al alcanzar la emblemática cifra de 700 partidos en su carrera profesional, el joven dinamo ha establecido un precedente estadístico que ningún otro jugador de béisbol ha logrado desde la fundación de las Mayores.

Hasta su partido número 700, la hoja de servicios de Witt Jr. exhibe números colosales: 114 cuadrangulares, 175 bases robadas y 35 triples.

Ningún otro pelotero en la historia de la MLB había logrado combinar semejante despliegue de poder dinámico, velocidad pura y habilidad para conseguir extrabases, alcanzando los umbrales de al menos 100 jonrones, 150 estafadas y 35 triples en el mismo periodo inicial de su trayectoria.

El club del "uno de uno"

La hazaña de Witt Jr. resalta una evolución sin igual. Históricamente, el béisbol suele fragmentar a sus estrellas: están los bateadores de puro poder que rara vez corren rápido, y los velocistas que coleccionan triples y robos pero carecen de fuerza de largo metraje. El campocorto de los Royals rompe por completo ese molde tradicional.

Para poner en perspectiva la magnitud de su marca, los registros históricos exponen el abismo que separa a Witt Jr. de cualquier otro jugador, superando con holgura los exigentes mínimos exigidos para este récord. Mientras que la marca de la MLB requería llegar a los 100 jonrones, el campocorto ya acumula 114 vuelacercas. En el apartado de la velocidad, pulverizó el suelo mínimo de 150 bases robadas al registrar un impresionante total de 175 estafadas. Finalmente, el pelotero de los Royals alcanzó la cifra exacta de 35 triples, completando así una triple corona de versatilidad atlética nunca antes vista en el deporte.

Un prodigio moderno en la cúspide

Desde su debut en el año 2022, Witt Jr. no ha hecho más que ascender. Ganador de Guantes de Oro y bates de plata, el jugador ya se consagró previamente como el primer campocorto de la historia con múltiples temporadas de 30-30 (30 jonrones y 30 robos). Los 35 triples acumulados (un arte en peligro de extinción en el béisbol moderno debido a las dimensiones y estrategias de los estadios actuales) demuestran que su velocidad agresiva en los senderos es tan letal como el impacto de su madero.

Con este nuevo hito, las proyecciones para el jugador franquicia de Kansas City no tienen techo. Witt Jr. ya no solo compite contra sus contemporáneos en la Liga Americana; ahora mismo, está corriendo una carrera solitaria contra la historia misma de las Grandes Ligas.