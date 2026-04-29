Mundial de Sóftbol Sub-23

Próximo juego de Venezuela en el Mundial de Sóftbol Sub-23 2026: EN VIVO y GRATIS

Siente toda la intensidad del sóftbol internacional con la cobertura exclusiva del Mundial Sub-23 2026 a través de Meridiano Televisión

Por

Meridiano

Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 11:22 am
Próximo juego de Venezuela en el Mundial de Sóftbol Sub-23 2026: EN VIVO y GRATIS
Venezuela juega esta noche por Meridiano Televisión / FOTO: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

No te pierdas ningún momento clave siguiendo la transmisión en señal abierta de Meridiano Televisión o por streaming en meridiano.net/meridianotv, disponible desde cualquier dispositivo en Venezuela.

La selección de Venezuela continúa su recorrido en este prestigioso torneo y esta noche enfrentará a Canadá en un encuentro decisivo. 

Acompaña a la Vinotinto del sóftbol en cada desafío y sé testigo del talento emergente que marca el futuro de este deporte a nivel mundial.

  • MIÉRCOLES 29 DE ABRIL VENEZUELA VS CANADÁ / INICIO 8:00 P.M. – SÓLO VÍA STREAMING POR MERIDIANO.NET

Vive la emoción, apoya a tu equipo y conéctate con la mejor cobertura deportiva solo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?