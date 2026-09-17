Meridiano y Venevisión prenden el torneo de sóftbol inter canales

Seis canales de televisión, junto a una representación de Empresas Polar, estarán disputando un torneo de sóftbol inter canales con el fin de estrechar lazos previo a la cobertura de la pasión nacional, como lo es la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

El torneo se efectuará en los espacios deportivos del aeropuerto La Carlota en Caracas, este sábado 19 de septiembre a partir de las 9:00 de la mañana, en donde las figuras que Meridiano, Venevisión, Globovisión, Televen, ByM Sport, 1Baseball y Polar, chocarán por llevarse el trofeo que les acredite como campeón en la segunda edición de este torneo.

Durante la transmisión del programa Teledeportes de Televen, se hizo el sorteo en el que Meridiano y Venevisión resultaron con el puesto 5 y 4 respectivamente, marcando un duelo en el que sólo uno podrá salir con vida y seguir compitiendo por el trofeo de campeón.

Digna y hermosa representación

Raquel Maza, representante de nuestra planta televisiva, destacó que sus muchachos se mantienen concentrados en el triunfo y entrenando para dar lo mejor de si. La destacada conductora de "Raquel Al Día", agregó que esperan dar un lindo espectáculo donde reine el deporte y la hermandad profesional.

El hasta ahora campeón 1Baseball con el número 1 chocará ante ByM Sport quien su representante obtuvo el puesto 8, mientras que Globovisión con el 6 se medirá ante los cerveceros con el puesto 3.

Televen tendrá dos representantes quienes se medirán entre sí, luego de la ausencia de VTV por temas logísticos.

Juegos:

Venevisión vs Meridiano

Globovisión vs Empresas Polar

1Baseball vs ByM Sport

Televen vs Televen Max