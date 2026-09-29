Maikel García y Ronald Acuña Jr. piden fortalecer el béisbol de desarrollo en Venezuela

En una conversación amena durante un juego de dominó, las figuras de las Grandes Ligas Maikel García y Ronald Acuña Jr. abordaron una de las problemáticas más sensibles para el futuro de la pelota venezolana: las oportunidades de desarrollo para los peloteros jóvenes en el país.

García compartió en sus redes sociales un fragmento del diálogo en el que ambos peloteros cuestionan que las páginas deportivas suelen enfocarse únicamente en generar controversia en lugar de difundir propuestas constructivas para el crecimiento de la disciplina en Venezuela.

Propuestas para el talento joven

Durante la charla, los grandeligas plantearon ideas concretas para brindarle mayor fogueo y ritmo competitivo a las promesas del béisbol criollo:

Aprovechamiento de la liga paralela: Insistieron en que deben crearse y organizarse tantas ligas e instancias de desarrollo como sea posible para permitir que los prospectos sumen turnos y entradas de juego.

Insistieron en que deben crearse y organizarse tantas ligas e instancias de desarrollo como sea posible para permitir que los prospectos sumen turnos y entradas de juego. Uso eficiente de los estadios: Propusieron que los partidos de la liga paralela o torneos de desarrollo se disputen por las mañanas en los mismos escenarios donde se juega la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). "Que jueguen a las 10:00 a.m., terminan a las 12:00 p.m., y así el que de verdad quiere jugar se va a preparar" , destacaron sobre el formato que aplican otras ligas caribeñas como la Summer League dominicana.

Protección ante despidos tempranos: Los jugadores enfatizaron la necesidad de dar un refugio competitivo a los peloteros de 18, 19 o 20 años que son cesanteados en sus primeras campañas en el béisbol organizado estadounidense. "¿Sabes cuántos peloteros hay dejados en libertad con apenas 18 o 20 años cuando apenas están comenzando su carrera?", reflexionaron.

Con este planteamiento, ambas estrellas buscan abrir un debate de fondo en la LVBP y los entes rectores del béisbol nacional para estructurar sistemas de desarrollo sólidos que eviten la pérdida de talento joven en el país.