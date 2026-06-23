LMBP EN VIVO: tres duelos encenderán la semana del beisbol venezolano por Meridiano

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Por Andrea Matos Viveiros

La temporada 2026 de la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) continúa ofreciendo grandes espectáculos para la afición venezolana. Esta semana, Meridiano Televisión llevará a sus pantallas tres compromisos que prometen.

Juegos destacados de la semana

La acción comenzará el martes 23 de junio a las 5:00 p.m. con el enfrentamiento entre Senadores y Guerreros, un duelo clave para ambos equipos en sus aspiraciones dentro del campeonato.

El jueves 25 de junio, también desde las 5:00 p.m., será el turno de Caciques y Marineros, dos novenas que buscarán imponer condiciones en otro choque de alto nivel.

La jornada culminará el domingo 28 de junio a la 1:00 p.m. con el atractivo compromiso entre Guerreros y Caciques.

Dónde ver la LMBP gratis

Todos los encuentros podrán disfrutarse en vivo por Meridiano Televisión, además de la señal en streaming a través de meridiano.net, así como en las plataformas SimplePlus, Inter, NetUno Go y ABA TV Go.

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