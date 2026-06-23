LMBP

LMBP EN VIVO: tres duelos encenderán la semana del beisbol venezolano por Meridiano

La Liga Mayor de Beisbol Profesional presenta una cartelera imperdible con tres emocionantes encuentros que podrás disfrutar en vivo por Meridiano Televisión

Por

Meridiano

Martes, 23 de junio de 2026 a las 10:24 am
LMBP EN VIVO: tres duelos encenderán la semana del beisbol venezolano por Meridiano
LMBP / FOTO: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

La temporada 2026 de la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) continúa ofreciendo grandes espectáculos para la afición venezolana. Esta semana, Meridiano Televisión llevará a sus pantallas tres compromisos que prometen.

Juegos destacados de la semana

La acción comenzará el martes 23 de junio a las 5:00 p.m. con el enfrentamiento entre Senadores y Guerreros, un duelo clave para ambos equipos en sus aspiraciones dentro del campeonato.

El jueves 25 de junio, también desde las 5:00 p.m., será el turno de Caciques y Marineros, dos novenas que buscarán imponer condiciones en otro choque de alto nivel.

La jornada culminará el domingo 28 de junio a la 1:00 p.m. con el atractivo compromiso entre Guerreros y Caciques.

Dónde ver la LMBP gratis

Todos los encuentros podrán disfrutarse en vivo por Meridiano Televisión, además de la señal en streaming a través de meridiano.net, así como en las plataformas SimplePlus, Inter, NetUno Go y ABA TV Go.

No te pierdas la mejor cobertura de la LMBP y vive cada inning, carrera y emoción junto a Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?