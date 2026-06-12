LMBP EN VIVO: Guerreros y Senadores se enfrentan este domingo

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Por Andrea Matos Viveiros

Este encuentro de la LMBP lo podrás disfrutar en vivo a través de Meridiano Televisión y sus plataformas digitales.

Guerreros y Senadores buscan una victoria

La temporada de la LMBP sigue avanzando y cada juego cobra mayor relevancia en la lucha por los puestos de clasificación. Este domingo 14 de junio, a partir de la 1:00 p.m., Guerreros y Senadores protagonizarán un emocionante compromiso que promete mucha intensidad sobre el terreno de juego.

Los aficionados podrán seguir cada inning en vivo por Meridiano Televisión, así como a través de meridiano.net y las plataformas digitales SimplePlus, Inter, NetUno Go y ABA TV Go.

No te pierdas este emocionante duelo de la LMBP y vive toda la pasión del beisbol profesional criollo por la pantalla de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.