LMBP EN VIVO GRATIS: disfruta este fin de semana los mejores juegos por Meridiano Televisión

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Por Andrea Matos Viveiros

Delfines vs Marineros y Samanes vs Líderes

La Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) regresa con una nueva jornada cargada de adrenalina para todos los fanáticos del beisbol venezolano. Este fin de semana, los seguidores podrán disfrutar en vivo y gratis de dos encuentros de la temporada por la señal de Meridiano Televisión.

El primer compromiso será este sábado 30 de mayo a las 7:00 p.m., cuando Delfines y Marineros se enfrenten en el terreno de juego.

Por su parte, el domingo 31 de mayo a la 1:00 p.m., Samanes y Líderes buscarán sumar una importante victoria en otro choque decisivo de la LMBP.

¿Dónde ver la LMBP EN VIVO en Venezuela?

Los encuentros podrán verse gratis a través de Meridiano Televisión. Además, los aficionados también tendrán acceso mediante streaming en meridiano.net y plataformas digitales como SimplePlus, Inter, NetUno Go y ABA TV Go.

No te pierdas toda la acción de la LMBP este fin de semana y apoya a tu equipo favorito disfrutando cada inning en vivo por el canal de los especialistas en deportes.