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LMBP EN VIVO: estos son los juegos que podrás disfrutar gratis este fin de semana por Meridiano

Delfines vs Marineros y Samanes vs Líderes serán los duelos protagonistas de una nueva jornada de la LMBP transmitida gratis por Meridiano Televisión

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Meridiano

Miércoles, 27 de mayo de 2026 a las 03:22 pm
LMBP EN VIVO: estos son los juegos que podrás disfrutar gratis este fin de semana por Meridiano
Delfines de La Guaira / FOTO: Cortesía
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Por Andrea Matos Viveiros

La Liga Mayor de Beisbol Profesional regresa este fin de semana con dos emocionantes encuentros que prometen mantener a la afición del beisbol venezolano al borde del asiento, con transmisión en vivo y gratuita por Meridiano Televisión.

Juegos de la semana

La jornada comenzará el sábado 30 de mayo a las 7:00 p.m. con el enfrentamiento entre Delfines y Marineros, dos equipos que buscarán imponer condiciones en un duelo cargado de intensidad y grandes jugadas.

Luego, el domingo 31 de mayo a la 1:00 p.m., será el turno de Samanes y Líderes, quienes se medirán en otro compromiso clave de la temporada de la LMBP, con la misión de seguir sumando victorias.

Los fanáticos podrán seguir cada inning por la señal de Meridiano Televisión y también mediante streaming en meridiano.net, además de plataformas digitales como SimplePlus, Inter, NetUno Go y ABA TV Go.

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